نتيجتك هُنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات

تبقى عدة أيام على الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر معرفة نتائجهم. ولمساعدة الطلاب على الحصول على نتائجهم، يقدم التقرير التالي تفاصيل وضوابط الحصول على النتيجة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية وخلال هذه المقالة وسف نتعرف معكم علي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ورابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات برقم الجلوس، وذلك فور الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في ديوان الوزارة، وستقوم الوزارة بعرض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع، لكي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتائجهم. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

رابط الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن لأبنائنا الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023 عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني .

. الضغط على رابط استعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال التحقق الأمني الذي يظهر على الشاشة.

النقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.

سيتم عرض نتيجة الطالب بالدرجات الفردية في مواد الامتحانات، بالإضافة إلى المجموع الكلي.

يمكن للطالب الاحتفاظ بصورة من نتيجته للاحتفاظ بها كدليل.

ملاحظة: يجب على الطالب التأكد من صحة رقم الجلوس الذي تم إدخاله وصحة التحقق الأمني المدخل قبل النقر على زر “استعلام”.