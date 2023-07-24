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المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣ … pdf كشوفات اسماء الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية

احمد عليمنذ 6 دقائق
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اسماء المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣، يبحث عدد كبير عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق فقد تقدم الآلاف من المواطنين العراقيين، بسبب المعاناة من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، فقد تم استقبال ما يصل لعدد 300 ألف طلب ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق.

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي عن موعد اطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بواقع 65 ألفا، و186 من الذين تقدموا للشمول،

المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣

بسبب بعض من الظروف الاقتصادية الصعبة في دولة العراق تعمل الحكومة للارتقاء بالوضع الاجتماعي من خلال العمل على مساندة الحكومة برواتب تصرف للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ويمكننا الاستعلام من خلال الاتي.

اسماء الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية
الروابط وحسب المحافظة
المحافظةالحالةالتحميل
بغدادتم اضغط هنا 
نينوى / الموصلتم اضغط هنا 
النجفتم اضغط هنا 
ذي قار / الناصريةتم اضغط هنا 
القادسية / الديوانيةتم اضغط هنا 
صلاح الدينتم اضغط هنا 
واسطتم اضغط هنا 
الأنبار / الرماديتم اضغط هنا 
بابل / الحلةتم اضغط هنا 
البصرةتم اضغط هنا 
كربلاءتم اضغط هنا 
كركوك / التأميمتم اضغط هنا 
ديالىتم اضغط هنا 
ميسان / العمارةتم اضغط هنا 
المثنى / السماوةتم اضغط هنا 
اربيلتم اضغط هنا 
السليمانيةتم اضغط هنا 
دهوكتم اضغط هنا 

 

  • أدخل الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية.
  • تقديم طلب لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة بالعراق.
  • ثم حدد الرعاية الاجتماعية.
  • انقر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.
  • كتابة البيانات المطلوبة.
  • اضغط على زر استعلام.
  • هنا تظهر لك جميع الأسماء.

شروط القبول في الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية

تم الاعلان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أي متقدم بطلب الحصول على المساعدة والتي من بينها.

  • أن تكون حامل للجنسية العراقية.
  • تكون معيل لأسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، كما لا يزيد عن 60 عام.
  • ألا يقل عمر السيدة عن 15 عام ولا يتعدى 55 سنة.
  • لابد من التسجيل بوزارة الشئون الاجتماعية.
  • عدم تسجيل بتأمين اجتماعي أو صحي.
  • ألا تمتلك سجل تجاري أو أملاك.
  • لا يكون لديه اي دخل ثابت.
  • كما انه حالة عدم توافر ما تم توضيحه لن يتم القبول في الحصول على المساعدات.

ونقوم بتوفير كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالساعات الماضية وسط ترقب كبير من قبل المواطنين .

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احمد عليمنذ 6 دقائق
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