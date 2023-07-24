المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣ … pdf كشوفات اسماء الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣، يبحث عدد كبير عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق فقد تقدم الآلاف من المواطنين العراقيين، بسبب المعاناة من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، فقد تم استقبال ما يصل لعدد 300 ألف طلب ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق.

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي عن موعد اطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بواقع 65 ألفا، و186 من الذين تقدموا للشمول،

المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣

بسبب بعض من الظروف الاقتصادية الصعبة في دولة العراق تعمل الحكومة للارتقاء بالوضع الاجتماعي من خلال العمل على مساندة الحكومة برواتب تصرف للأسر الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل ويمكننا الاستعلام من خلال الاتي.

اسماء الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية الروابط وحسب المحافظة المحافظة الحالة التحميل بغداد تم اضغط هنا نينوى / الموصل تم اضغط هنا النجف تم اضغط هنا ذي قار / الناصرية تم اضغط هنا القادسية / الديوانية تم اضغط هنا صلاح الدين تم اضغط هنا واسط تم اضغط هنا الأنبار / الرمادي تم اضغط هنا بابل / الحلة تم اضغط هنا البصرة تم اضغط هنا كربلاء تم اضغط هنا كركوك / التأميم تم اضغط هنا ديالى تم اضغط هنا ميسان / العمارة تم اضغط هنا المثنى / السماوة تم اضغط هنا اربيل تم اضغط هنا السليمانية تم اضغط هنا دهوك تم اضغط هنا

أدخل الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية.

تقديم طلب لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة بالعراق.

ثم حدد الرعاية الاجتماعية.

انقر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

كتابة البيانات المطلوبة.

اضغط على زر استعلام.

هنا تظهر لك جميع الأسماء.

شروط القبول في الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية

تم الاعلان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في أي متقدم بطلب الحصول على المساعدة والتي من بينها.

أن تكون حامل للجنسية العراقية.

تكون معيل لأسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، كما لا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل عمر السيدة عن 15 عام ولا يتعدى 55 سنة.

لابد من التسجيل بوزارة الشئون الاجتماعية.

عدم تسجيل بتأمين اجتماعي أو صحي.

ألا تمتلك سجل تجاري أو أملاك.

لا يكون لديه اي دخل ثابت.

كما انه حالة عدم توافر ما تم توضيحه لن يتم القبول في الحصول على المساعدات.

ونقوم بتوفير كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالساعات الماضية وسط ترقب كبير من قبل المواطنين .