رابط استمارة اعتراضات الثالث المتوسط ٢٠٢٣ وزارة التربية والتعليم

اعتراضات الثالث المتوسط ٢٠٢٣، تم الاعلان عن انه تم فتح باب لتقديم الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023، فقد صرحت الوزارة انه يتم دفع رسوم لكل مادة يرغب في التقدم باعتراض لها فقد ظهرت النتائج خلال ايام قليلة عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا ومن خلال مقالنا سنتعرف على تقديم اعتراضات الثالث المتوسط.

تقديم اعتراضات الثالث المتوسط 2023

صرحت الوزارة عن آلية الاعتراض على نتائج صف الثالث المتوسط وانه تم القبول بداية من يوم 18 يوليو 2023 وتبلغ قيمة رسوم كل مادة 3 آلاف دينار حيث تعمل الوزارة على تسهيل إمكانية الاطلاع على النتائج بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا وكتابة البيانات ويمكنه تقديم اعتراض على النتيجة وذلك حالة إذا كان هناك اي شكوك في النتائج التي تم الاعلان عنها عبر موبقع الوزارة.

استمارة اعتراضات الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الكتاب الرسمي الخاص بالاعتراضات مع الاستمارة لطلبة الصف الثالث المتوسط استيفاء مبلغ ٣٠٠٠ دينار عن كل مادة اعتراض يحقلك تقدم اعتراض حتى اذا ناجح بكل الدروس او راسب بكل الدروس فتح باب الاعتراض اعتباراً اليوم ولمدة اسبوع اخر موعد لتقديم الاعتراض يوم الاثنين ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣ الرسوم 3 آلاف دينار لكل مادة. تقديم الاعتراضات يكون عبر إدارة المدارس لطلبة الصباحي و المسائي يكون الاعتراض لطلبة الخارجي عن طريق المديريات التابعة للمحافظة.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العراق 2023

بعد ان ظهرت النتائج يرغب البعض في تقديم الاعتراض ويمكن للطالب تقديم اعتراض على نتائج أكثر من مادة حالة النظر للنتائج وانها لم تتوافق مع التوفعات ويتم من خلال فرض مبلغ لكل مادة.

تحدد الوزارة قيمة الرسوم الخاصة بكل مادة الت ييمكننا ان نتقدم لها للاعتراض على النتائج حيث انه يتم القيام بالية الاعتراضات وفقًا للإجراءات المحددة والمعتمدة من قبل الوزارة حيث انه تم الاعلان عن انه يمكن الذهاب الي المدارس التابعين لها وتقديم الاعتراضات علي المواد التي لم يحصل على الدرجات الخاصة بها.