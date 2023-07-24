نتائج الثانوية العامة سلطنة عمان 2023 الفصل الثاني “تويتر” وزارة التربية والتعليم home.moe.gov.om

نتائج الثانوية العامة سلطنة عمان 2023 الفصل الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن أنه يمكننا من تقديم نتائج الطلاب بشهادة الثانوية العامة حيث انه يمكننا التعرف عليها من خلال الدخول على وزارة التربية والتعليم الرسمي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة عمان.

نتائج الثانوية العامة سلطنة عمان 2023 الفصل الثاني

تم انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم وكما انه يشعرون بحالة من القلق الشديد بين الطلاب من أجل حصولهم على نتائجهم فقد صرحت الوزارة انها ستظهر عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العمانية، حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم ويمكننا من خلال إتباع الخطوات الآتية .

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

يحدد الطالب الشعبة التي ينتمي إليها.

تحديد العام الدراسي 2023.

كتابة رقم الجلوس الخاصة به.

ثم يقوم بالضغط على خانة التحقق المرئي

الضغط على مؤشر البحث عن النتائج الخاصة بالظلاب.

تظهر أمام الطالب نتيجته وقائمة بالدرجات الخاصة بمواده الدراسية.

ظهور النتيجة للطلاب في عمان

أعلنت وزارة التربية والتعليمة بعمان عن انه تم تاخير اعلان النتائج حتى الان وكان ذلك بسبب انه لم يتم الانتهاء من العمليات الخاصة بالتصحيح، وانه يتم التدقيق من الاوراق التي تم تصحيحها لضمان الحصول على الحقوق بدقة وسوف تقوم وزارة التعليم برفع النتائج على المواقع التعليمية وهناك توفعات من قبل بعض من المسؤلين في الوزارة بارتفاع نسب النجاح بنتائج الثانوية العامة لعام 2023 عن الأعوام السابقة فقد أعلنت الوزارة أنها تقوم بتقديم دورات تأهيلية لتمكن الطلاب من زيادة استعدادهم للدخول لمرحلة الجامعة.