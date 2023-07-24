رابط نتائج الثانوية العامة الاردن ٢٠٢٣ … نتائج التوجيهي موقع tawjihi.jo وزارة التربية الاردنية

نتائج الثانوية العامة الاردن ٢٠٢٣، تعد من ضمن ما يكثر البحث عنها هي كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في دولة الأردن و يرغب الكثير في معرفة موعد صدور النتيجة بعد ان يتم الاعتماد من قبل الوزير ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة الاردن.

نتائج الثانوية العامة الاردن ٢٠٢٣

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم في الأردن انه من المتوقع ان يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي خلال نهاية الاسبوع او بحلول شهر أغسطس القادم وان هناك بعض من التصريحات ان معدل النجاح في الاختبارات مرتفعة بالمقارنة بالأعوام الماضية، ويمكن ان يصل عدد المقبولين والناجحين 23,000 جنيه مصري وان معدل نجاح يفوق 70% .

نتائج التوجيهي موقع tawjihi.jo

يمكننا الاستعلام عن نتائج التوجيهي في دولة الأردن من خلال وزارة التربية والتعليم الأردنية ويتم من خلال القيام بالاتي.

حيث انه في البداية لابد من الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الأردن من هنا .

قم يتم بعد ذلك النقر فوق أيقونة نتائج التوجيه.

ثم كتابة رقم الجلوس المتعلق بالطالب.

النقر فوق أيقونة بحث، وستأتي لك أن النتيجة التي تتعلق بك في حال ظهورها.

ويمكن للطلاب وأولياء الامور الحصول علي نتائج الثانوية العامة التوجيهي في الأردن بجميع المحافظات وسط حالة من الترقب الشديد، وجدير أن حتي الان لم تقوم الوزارة بإعتماد النتيجة في الاردن وتجري الان عمليات التصحيح بجميع الماحفظات وينتظر الجميع الميعاد الرسمي لإعتماد النتيجة .

وجدير ان الوزارة اتاحة الكثير من الخدمات للطلاب للحصول علي النتيجة من خلال الموقع الالكتروني او يمكن ان يتم استخدام خدمة الرسائل النصية المعلن عنها من الوزارة ويتم من خلال إدخال رقم الجلوس لهم على رقم 1411 حيث انه اخر موعد للاعلان عن النتائج من قب الوزارة بشكل الكترونية هو الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو 2023.