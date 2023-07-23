حصري.. رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات في جميع محافظات اليمن، عن موعد إعلان الثانوية العامة 2023، التي تعد من أهم المراحل الدراسية المنتظرة بالنسبة لعدد كبير من الطلبة، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم اليمنية أكدت في بيان لها مؤخرًا عن استمرار عمليات التصحيح على مستوى جميع المحافظات اليمنية، ولم يتبق سوى القليل من أجل القيام بالدخول إلى المرحلة الجديدة وهي رصد وتدقيق الدرجات التي تم الحصول عليها، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول إمكانية الحصول على النتيجة بكل سهولة.

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على نتائج الثانوية العامة داخل محافظة اليمن وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على أيقونة “نتائج الثانوية العامة اليمن”.

بعدها عليك إدخال رقم الجلوس أو رقم المقعد الخاص بالطالب.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

وإمكانية طباعة النتيجة بكل سهولة.

وزارة التربية والتعليم اليمن صنعاء 2023

أوضح البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم اليمنية، أنه لم يتم إلى الآن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، لكن هناك توقعات كبيرة تُشير إلى إعلان النتائج في الفترة القليلة المقبلة وبعد الانتهاء بشكل رسمي من تصحيح جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب، ليتمكن من بعدها من الحصول على النتيجة بكل سهولة، مع العلم أن نسبة النجاح لهذا العام جاءت أعلى من العام السابق.