يهدف سكني إلى تقديم الحلول السكنية التي تساهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، حيث الباقة من اختيار المستفيد ومستحق لجميع مستفيدي الوزارة والصندوق،

الاستعلام عن استحقاق سكني

يبحث الكثيرين من أبناء المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن استحقاق سكني، من أجل معرفة موعد الصرف و شروط الأستحقاق، ونقدم إليكم من خلال موقعنا لائحة الدعم السكني كما يلي :

1. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط.

2. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.

4. الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

5. الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

6. الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.

7. الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم.

8. الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.

9. الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.

10. الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.

رابط استحقاق سكني برقم الهوية

ومن أجل الاستعلام عن استحقاق سكني يمكن لكم الضغط علي هذا الرابط، وان لم تكن مسجل علي الموقع يمكنك التسجيل والدخول برقم الهوية وا ان كنت مسجلا من قبل ولكن لم تتذكر كلمة السر يمكنك من خلال الموقع ايضا استعادة الرقم الخاص بك من خلال الهاتف، وايضا يمكنك الاتصال بالرقم الموحد: 199090 لمزيد من الاستفسارت.