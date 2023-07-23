مشاهدة فيلم اوبنهايمر oppenheimer مترجم كامل على موقع ايجي بست Egybest | عايز اشوف فيلم اوبنهايمر مترجم على ماي سيما بجودة عالية HD

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قصة فيلم اوبنهايمر oppenheimer

يتمحور فيلم “أوبنهايمر” حول السيرة الذاتية للعالم الفيزيائي روبرت أوبنهايمر، مخترع القنبلة الذرية التي تعتبر السبب الأساسي وراء وجود الأسلحة النووية في العصر الحديث.

ويعد فيلم أوبنهايمر oppenheimer من أكثر الأفلام التي تصدرت الترند خلال اليومين الماضيين حول العالم، حيث شغل الفيلم بال الكثير من محبي الأفلام الأجنبية، لذلك يريد الكثير من المواطينين العرب مشاهدة فيلم اوبنهايمر مترجما.

كما يجدر بالذكر أن الفيلم يُلقب بأوبنهايمر وهو من الأفلام الدرامية المشوقة، نظرًا لأن أحداثه مبنية على وقائع حقيقية ويستعرض كيف أثرت أبحاث العالم روبرت أوبنهايمر في تطوير القنبلة الذرية وتغيير العالم بأكمله.

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أبطال فيلم oppenheimer اوبناهيمر

الأبطال الرئيسيين في الفيلم هم: