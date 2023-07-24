NOW اسماء المشمولين الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية العراق، أعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي إطلاق الوجبة الرابعة العراق 2023، اليوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، من المشمولين بالرعاية الاجتماعية والمستوفين بالشروط والذين تقدموا سواء عبر منصة مظلتي الإلكترونية أو من خلال الشمول الورقي، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” خطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق.

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأنه قد وصل اعداد المشمولين الدفعة الرابعة الرعاية الاجتماعية إلى ما يقارب من 65 ألف و186 مواطن ومواطنة، ويمكن معرفة الاسماء المستحقة للدعم الوجبة الرابعة 2023 العراق من خلال الرابط الرسمي المخصص من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

وأكد وزير العمل بأنه سيتم إصدار وجبة جديدة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من المشمولين بالحماية الاجتماعية، وسيتم الإعلان عنها من خلال المواقع والصفحات الرسمية التابعة للوزارة.

رابط مظلتي الوجبة التاسعة 2023 العراق

لمعرفة اسماء المشمولين الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية العراق 2023 التي تم إصدارها اليوم من خلال منصة مظلتي الوجبة التاسعة، حيث إنه خصصت وزارة العمل رابط إلكتروني يمكن من خلاله معرفة المستحقين بدعم الحماية الاجتماعية في العراق من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي منصة مظلتي الإلكترونية من هنا https://spa.gov.iq/umbrella/.

اضغط على قسم الرعاية الاجتماعية والمتابعة.

ثم اضغط على خدمة الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.

اضغط على اسماء المشمولين الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة 2023 العراق.

سيظهر لك ملف pdf قائمة باسماء المستحقين بالدعم في جميع المحافظات.

ابحث عن اسمك رباعياً في خانة البحث.

من الجدير بالذكر بأنه الوجبة الرابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لا تعتبر الوجبة الأخيرة، فقد أكد وزير العمل السيد أحمد الأسدي على إطلاق الوجبات كل أسبوعين عبر الرابط الرسمي للوزارة.