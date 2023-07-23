استعلام رسمي |pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الرابعة 2023 منصة مظلتي وزارة العمل

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة pdf…..صرح السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق الدفعة الرابعة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بنجاح.تم تقديم طلبات الشمول بمجموع 65،186 فرد، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو بالطريقة التقليدية. ستتم الإعلان عن الأسماء عبر موقع وزارة المالية ويمكن للمستفيدين الجدد زيارة الأقسام حسب الجداول المعلنة. في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

الوجبة الرابعة من الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

أعلن الوزير أنه تم إطلاق ثلاث مراحل سابقة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية خلال شهري يونيو ويوليو. وتم إطلاق الدفعة الأولى في بداية يونيو وشملت حوالي 118 ألفًا.

وتم إطلاق الدفعة الثانية في نهاية يونيو وشملت 85 ألفًا. وتم إطلاق الدفعة الثالثة في بداية شهر يوليو وشملت حوالي 64 ألفًا.

واليوم الأحد الموافق 23 تموز 2023 نقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق الدفعة الرابعة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية بمجموع 65،186 فرد بعد استيفاء معايير الاختيار وإعلان أسمائهم لوزارة التخطيط. سوف نستمر في إصدار دفعات جديدة من المستفيدين كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وتم تضمين ما يقرب من 616،660 فردًا من المتقدمين للحماية الاجتماعية منذ تولينا مهام الوزارة وحتى الآن بعد إطلاق أربع دفعات.

تم تحديث بيانات بطاقة التموين لحوالي 6 ملايين أسرة لتوفير حصة التموين المضاعفة. تم فتح 40 لجنة فرعية إضافية للحماية الاجتماعية منذ الأسبوع الماضي في محافظات بغداد ونينوى وبابل لتخفيف العبء المالي في هذه المناطق. وسنستمر في فتح لجان فرعية في جميع المحافظات الأخرى لتخفيف الضغط على إدارات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة

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