هنا اســـتعلام رســـمي | كشوفات pdf الدفعة الرابعة اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين عبر منصة مظلتي منصة مظلتي الوجبة التاسعة| وزارة العمل العراقية

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة pdf…..صرح السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق الدفعة الرابعة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بنجاح.تم تقديم طلبات الشمول بمجموع 65،186 فرد، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو بالطريقة التقليدية. ستتم الإعلان عن الأسماء عبر موقع وزارة المالية ويمكن للمستفيدين الجدد زيارة الأقسام حسب الجداول المعلنة. في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

الدفعة الرابعة من الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

أعلن الوزير أنه تم إطلاق ثلاث مراحل سابقة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية خلال شهري يونيو ويوليو. وتم إطلاق الدفعة الأولى في بداية يونيو وشملت حوالي 118 ألفًا.

وتم إطلاق الدفعة الثانية في نهاية يونيو وشملت 85 ألفًا. وتم إطلاق الدفعة الثالثة في بداية شهر يوليو وشملت حوالي 64 ألفًا.

وفي الأحد الموافق 23 تموز 2023 قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق الدفعة الرابعة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية بمجموع 65،186 فرد بعد استيفاء معايير الاختيار وإعلان أسمائهم لوزارة التخطيط. سوف نستمر في إصدار دفعات جديدة من المستفيدين كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وتم تضمين ما يقرب من 616،660 فردًا من المتقدمين للحماية الاجتماعية منذ تولينا مهام الوزارة وحتى الآن بعد إطلاق أربع دفعات.

تم تحديث بيانات بطاقة التموين لحوالي 6 ملايين أسرة لتوفير حصة التموين المضاعفة. تم فتح 40 لجنة فرعية إضافية للحماية الاجتماعية منذ الأسبوع الماضي في محافظات بغداد ونينوى وبابل لتخفيف العبء المالي في هذه المناطق. وسنستمر في فتح لجان فرعية في جميع المحافظات الأخرى لتخفيف الضغط على إدارات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الرابعة

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

من فضلك، قم بالنقر على زر إرسال الطلب الدفعة رقم 4 على منصة مظلتي العراق.

ثم اختار الرعاية الاجتماعية.

من بعدها، اخترت الوجبة التي أرغب في الاستفسار عنها وهي رقم 4.

بعد هذا، يجب عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

بعدها، انقر على استفسار بشأن أسماء الأشخاص الجدد المضمنين.

في النهاية، ستعرض لك قائمة تشمل جميع المستفيدين وبرامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.

ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعه الرابعة محافظة الديوانية

رابط تحميل اسماء الرجال

رابط تحميل اسماء النساء

نويــــــــــــه ▪️

▪️من خلال الملفات التي تم نشرها للدفعتين الثالثه والرابعة يلاحظ البعض ان مواعيد مراجعة الدفعة الرابعة لبعض المتقدمين اقرب من بعض مواعيد المراجعة للدفعة الثالثه

▪️وتفسير ذالك بين امرين :-

▪️ من حرص الوزارة على اكمال اصدار الكي كارد بالسرعة الممكنة وذالك لتمشية الدفعات القادمه بأقرب فرصه ممكنة .

▪️ الدفعة الثالثه كان عددها ١٣٥ الف حيث اعتبر نصف الدفعة الثالثة ذات العدد 64 الف باعتبارها دفعة ثالثه وملحق الثالثه اعتبر دفعة رابعة الذي اطلقت ليلة امس وهذا تفسير أن مواعيد الدفعتين متقاربة جدا ومتداخلة مع بعضها .

▪️الدفعة الخامسة بدا العمل على إجراءاتها بشكل فعلي وسوف يتم اطلاقها في وقت قريب جدا على ان لا يتعدأ وفت اطلاقها ٢١ يوم من تأريخ هذا اليوم .

قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة رابعة pdf

سوف تنشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من القوائم التي يمكن الاطلاع عليها لمعرفة أسماء المقبولين في التوزيعة التاسعة. إنها واحدة من أهم التوزيعات التي يتم توزيعها حالياً. وأشار مصدر رسمي إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين قد قدموا الاستمارة الإلكترونية بنجاح. وسوف يتم رفع هذه القوائم على الإنترنت لتسهيل الوصول للجميع.