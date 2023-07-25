دلع طفلك.. تردد قناة توم وجيري 2023 على جميع الأقمار| أهم ترددات قنوات الأطفال

تردد قناة توم وجيري 2023 من أهم ترددات قنوات الأطفال في الوقت الحالي، خاصة أنها قناة تعرض الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون والأنمي التي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار، ويتابع القناة آلاف الأشخاص من كل مكان للاستمتاع بما تقدم من أفلام وبرامج مميزة، وأصبحت قناة توم وجيري في وقت قصير من قنوات الأطفال التي لا غنى عنها في كل منزل، ونستعرض عبر موقعنا البديل كيفية استقبال تردد قناة توم وجيري 2023 بالمعلومات الصحيحة، بجانب أهم ما تقدم القناة للاستمتاع بها على أي رسيفر تريده.

تردد قناة توم وجيري 2023

يمكنك ضبط واستقبال تردد قناة توم وجيري 2023 على القمر الصناعي نايل سات عبر المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري للأطفال: 11355.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/5.

أفضل ما تقدم قناة توم وجيري للأطفال

تقدم قناة توم وجيري للأطفال مجموعة من البرامج والأفلام المميزة التي يعشقها الكبار والصغار، ومن أهمها ما يلي:

تقوم القناة بشكل أساسي على كارتون توم وجيري الشهير، وتعرض أهم وأبرز أفلام الكارتون من هذا النوع تشمل الأفلام القديمة والجديدة.

برامج الكارتون بشكل عام وباقة من أحدث الأفلام التي يحبها الجميع.

تقدم القناة بعض من أفلام الأنمي والبرامج المميزة التي تجذب الصغار والكبار.

مميزات قناة توم وجيري 2023

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات حديثة العهد، بمعنى أنها ليست موجودة منذ وقت طويل، بل تم فتحها قريباً لتعرض أهم وأجمل أفلام الكارتون والأنمي التي يحبها الأطفال والكبار، وبالتالي تردد قناة توم وجيري 2023 من أهم ترددات قنوات الأطفال على النايل سات في الوقت الحالي، وتتميز القناة بما يلي: