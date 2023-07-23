Pdf رابط تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق من خلال منصة مظلتي للحصول على الوجبة الرابعة حيث تقدم الآلاف من المواطنين طلبات للحصول على هذه الرعاية نظرًا للفقر الذي يعانون منه، والانهيار الاقتصادي الحالي في البلاد، وبلغت عدد طلبات الحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة التي تم استقبالها في وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب، ويعكس هذا العدد الكبير من الطلبات الحاجة الملحة للدعم الاجتماعي في العراق، حيث يعاني الكثيرون من الفقر والضائقة المالية، ولهذا سوف نتناول عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق وضعت مجموعة من الشروط للإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ينبغي أن يكون لدى الأسرة التي تقدم بالطلب أربعة أفراد على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 سنة، وألا يقل عمر الرجال عن 60 سنة وعمر النساء يكون ما بين 15 و55 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

ألا يمتلك المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان توجيه الدعم الاجتماعي لأولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة والذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

النقر على منصة مظلتي.

اختر خيار الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

وانقر بعد ذلك على أسماء المستفيدين من خلال صفحة جديدة.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل الاسم ورقم الهوية، وأي معلومات أخرى ذات الصلة.

بعد إدخال المعلومات، اضغط على زر “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين ، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مثل رقم الهوية والمبلغ المستحق.

من المهم التأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح لضمان الحصول على النتائج الدقيقة، ويجب أن يتم الاستعلام عن الأسماء عبر المنصة المخصصة في الموقع الرسمي للوزارة.