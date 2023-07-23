هنا Pdf طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة الرابعة منصة مظلتي وزارة العمل

تداولت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية كافة التفاصيل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي ، وتأتي هذه الرعاية لدعم الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة والأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمسنين. تشمل هذه الرعاية الاجتماعية شهرياً مساعدات مالية وطبية، حيث تم استقبال أكثر من مائتي ألف طلب لمواطن عراقي ضمن قائمة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتم صرف جميع أنواع الرعاية الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، تابعونا لمعرفة المزيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتم عن طريق الموقع الرسمي للمنصة، وينبغي الإشارة إلى أن تم الإعلان عن شروط من قِبَل الوزارة لقبول المتقدمين ضمن البرنامج الاجتماعي في العراق لعام 2023، ويسعى هذا البرنامج لتقديم مبلغ الدعم للمستحقين بناءً على تقدير دقيق للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتقدمين، وقد تلقت الحكومة العراقية أكثر من ربع مليون طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث تم قبول أكثر من 200 ألف مواطن عراقي بعد استيفاء الشروط المحددة التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 إلى 60 عامًا للذكور وما بين 15 إلى 55 عامًا للإناث.

يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من قِبَل الحكومة.

ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو أملاك خاصة.

علمًا بأن الامتثال لجميع هذه الشروط هو ضروري للتأهل للرعاية الاجتماعية في العراق.

كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وفيما يلي خطوات الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال الآتي:

النقر على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية .

تحديد الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

تحديد أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

إدخال مكان الإقامة الذي يقيم فيه المستفيد.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية و كود التحقق.

ثم انقر على الاستعلام عن هذه الأسماء.

ويمكنك بعد ذلك تحميل جميع الكشوفات الخاصة بهذه الأسماء.

انقر على زر التحميل.

ثم قم بالبحث عن اسمك من خلال إدخاله رباعيا داخل خانة البحث.

وأتاحت الوزراة هذا البرنامج الاجتماعي من أجل توفير الدعم للأسر التي تعاني من ظروف مادية صعبة وتوفير فرص عمل للشباب في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للتخفيف من آثار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.