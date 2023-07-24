“نزل الآن pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق جميع المحافظات وزارة العمل العراقية

أُعلنت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق في صباح الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، وتعتبر الوجبة التاسعة الدفعة الرابعة واحدة من المساعدات المادية التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين ذات الدخل المحدود والفقيرة في جميع المحافظات العراقية لمساعدتهم في مستوى معيشتهم الاقتصادية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023

شملت الوجبة الرابعة للرعاية الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات العراقية والتي وصلت إلى نحو 65 ألف و186 مواطن في كافة أنحاء العراق، وتعهدت وزارة العمل على أن يتم تنزيل كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق.

وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق في المحافظات العراقية من هنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الرابعة

تتيح وزارة العمل والشئون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق في صورة كشوفات pdf ليتمكن المشمولين بالوجبة الرابعة معرفة اسمائهم بسهولة تامة من خلال الرابط الرسمي لوزارة العمل من خلال الخطوات الآتية:-

الولوج عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية من هنا http://molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/.

انقر على قسم الرعاية الاجتماعية والمتابعة.

ادخل على خدمة الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.

أدخل البيانات المطلوبة من المتقدم للطلب، والتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

ثم اضغط على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الرابعة.

انتظر ثواني ليتم تنزيل اسماء المستحقين الدفعة الرابعة العراق في جميع المحافظات العراقية.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة العراق 2023

أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اليوم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، وسنتابع معكم بعض اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالكشوفات:-