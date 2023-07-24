PDF .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة الثالثة والرابعة 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة الثالثة والرابعة 2023، شهدت الساعات الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق الساعية من اجل الحصول علي اعانة وذلك من اجل ظروف المعيشة، حيث تم الاعلان من قبل وزارة العمل رعاية اجتماعية للمواطنين وبات الكثير يقوم بالتقديم عليها واعلنت وزارة العمل عن أسماء المشمولين كما انه على ثلاث دفعات، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين الجدد عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية

تم الاعلان عن مبادرة لدعم المواطنين وهي الأخيرة والتي سيعلن عن الأسماء الجدد ضمن برنامج الرعاية، من خلال منصة مظلتي ويتم من خلال القيام بالاتي.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم يتم الدخول إلى الخدمات الاجتماعية.

بعدها اختيار الاستعلام عن أسماء الرعاية من القائمة.

تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال كل من الاسم بالكامل ورقم الهوية.

كتابة كود تحقق مكون من خمسة أرقام.

الضغط على زر الاستعلام.

سوف يظهر كشف أسماء المستحقين للوجبة.

يمكن طباعته ورقيًا، أو الضغط على تنزيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة الثالثة والرابعة 2023

ونوفر لكم الان اسماء المشمولين في الدفعة الرابعة من الرعاية الاجتماعية التي وفرتها الدولة للمواطنين بالعراق وذلك عقب مراعة الظروف التي تمر بها البلاد من ازمة بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة، لذلك اعلنت الوزارة عن توفير اسماء المشمولين في الدفعة الرابعة من الرعاية الاجتماعية .

شروط الحصول على الوجبة التاسعة لعام 2023

يمكن القبول وانه يكون من ضمن المشمولين في الرعاية الاجتماعية ولا بد أن تستوفي الأسرة أو المتقدم بعض الشروط والتي سيتم الاعلان عنها ومنها.