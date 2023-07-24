“الاسماء كاملة” كشوفات الدفعة الرابعة الرعاية الاجتماعية 2023 pdf المشمولين براتب الحماية وزارة العمل عبر spa.gov.iq/umbrella

تعد كشوفات الدفعة الرابعة الرعاية الاجتماعية 2023 العراق من الموضوعات الرائجة في محركات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحرص وزارة العمل العراقية على تنزبل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة التاسعة كل الدفعات تدريجياً كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع لشمول مواطنين جدد على أن يكون مستوفيين للشروط، وسنتابع معكم رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023.

كشوفات الدفعة الرابعة الرعاية الاجتماعية 2023

أصدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 للأسر محدودة الدخل والفقيرة في جميع المحافظات العراقية، ويذكر أن حددت وزارة العمل شروط معينة لابد من توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 وهي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أبوين عراقيين.

إقامة المتقدم بشكل دائم داخل أراضي العراق.

أن يكون عمر المتقدم من الذكور من عمر 15 و60 عام.

أن يكون عمر المتقدم من النساء ما بين 15 و 55 عام.

عدم حصول المتقدم على راتب حكومي.

أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أولاد وأكثر وتعاني من الفقر.

اسماء الوجبة الرابعة pdf العراق

للاستعلام عن كشوفات الدفعة الرابعة الرعاية الاجتماعية 2023 pdf من خلال منصة مظلتي عبر الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي منصة مظلتي الإلكترونية من هنا https://spa.gov.iq/umbrella/.

اضغط على قسم الرعاية الاجتماعية والمتابعة.

ثم اضغط على خدمة الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.

اضغط على اسماء المشمولين الدفعة الرابعة الوجبة التاسعة 2023 العراق.

سيظهر لك ملف pdf قائمة باسماء المستحقين بالدعم في جميع المحافظات.

ابحث عن اسمك رباعياً في خانة البحث.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023

تعد الوجبة الرابعة أخد أشكال المساعدات المالية التي قدمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال لفترة الحالية للمشمولين بدعم الحماية الاجتماعية من المواطنين ذو الدخل المنخفض في جميع المحافظات العراقية.