تردد قناة الحرامي سينما 2023 الجديد على النايل سات لمشاهدة أجمل الأفلام العربية والأجنبية بعد قرار إغلاقها

قناة الحرامي سينما 2023 هي واحدة من أهم وأبرز القنوات الفضائية العربية الجديدة في الوقت الحالي، وأصبحت موجودة في كل منزل في ظل عرضها لعدد من أحدث وأفضل الأفلام السينمائية المتنوعة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان الغرض من تأسيس القناة هو تلبية احتياجات الجمهور العربي ومشاهدتها دون دفع رسوم أو أي تكاليف بشكل عام، مما وفر للمشاهدين تجربة فريدة من نوعها بشكل مجاني، لكن تعرضت القناة لانتقادات حادة قبل أن يتغير اسمها، ونتعرف عبر موقعنا البديل على كل التفاصيل عن القناة وعودتها من جديد، بجانب تردد قناة الحرامي سينما 2023 على النايل سات.

قناة الحرامي سينما 2023

ظهرت قناة الحرامي سينما 2023 مرة أخرى بعدما تم إغلاقها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعرضها لانتقادات عرض الأفلام والأعمال العربية والأجنبية دون حقوق، قبل تغيير اسم القناة لتكون قناة OSM سينما على النايل سات رسمياً، وهو من أهم الأقمار الصناعية إن لم يكن الأفضل، حيث يسهل الوصول للقنوات في الوطن العربي وخارجه، مع الإشارة القوية وإمكانية استقبال القنوات بجودة عالية وصوت نقي، وفي وقت قصير وصلت قناة الحرامي سينما 2023 لمختلف الدول العربية، خاصة لمحبي الأفلام الأجنبية الحديثة، ورغبتهم في مشاهدتها بشكل مجاني.

تردد قناة OSM سينما على النايل سات

يستطيع محبي ومتابعي الأفلام العربية والأجنبية الحديثة، استقبال تردد قناة الحرامي سينما 2023 على النايل سات بكل سهولة، فقط بالبيانات والمعلومات التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: الحرامي سينما أو OSM سينما.

تردد قناة OSM الحرامي سينما: 10815.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي “H”.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة استقبال التردد الجديد لقناة الحرامي سينما

إذا كنت ترغب في استقبال فضائية الحرامي سينما، فيجب عليك تحديث قائمة القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك، وفيما يلي الخطوات العامة التي يجب اتباعها لاستقبال تردد قناة الحرامي سينما:

قم بالضغط على “menu” والدخول على الإعدادات في جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختيار التركيب ثم التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات من خلال قائمة الأقمار الصناعية.

كتابة تردد الحرامي سينما الجديد، الاستقطاب، معدل الترميز.

الضغط على موافق OK لبدأ البحث عن القناة ثم الانتظار حتى يتم العثور على القناة.

بعد انتهاء البحث تظهر لوحة توضح ما إذا كنت تريد حفظ البيانات؟ نعم أم لا، انقر فوق الزر “نعم”

قناة الحرامي سينما بث مباشر

بالرغم من شهرة الكبيره لقناة الحرامي سينما ومحتواها المميز جدا، إلا أنه لا يوجد بث مباشر للقناة في وقتنا الحالي. هذا يرجع إلى سياسة القناة التي تركز اهتمامها على عرض الأفلام العربية بصورة تقليدية من خلال ترددها الحديث على القمر الصناعي نايل سات.

مميزات قناة OSM أو الحرامي سينما

أصبحت قناة الحرامي سينما في وقت قصير من أهم القنوات العربية، خاصة لتقديمها للمشاهد تجربة فريدة من نوعها بمميزات عديدة أبرزها ما يلي: