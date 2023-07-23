“15% زيادة مليون مبروك” زيادة المعاشات يا فرحة تمت لكل المعاشات في أغسطس 2023

موعد صرف معاشات أغسطس بزيادة مفرحة للجميع تستعد الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لصرف معاشات شهر أغسطس القادم 2023 ولكن هناك أخبار تؤكد زيادة المعاشات و تقدر بنسبة %15 وهذا ما تم نشره من خلال وزارة التضامن الإجتماعي, وتسمى هذه الزيادة بعلاوة غلاء المعيشة ويتم تحديد موعد صرفها في الموعد الذي تحدده الوزارة ويحصل عليها جميع الفئات المختلفة, وفقا للجدول المجهز لصرف المعاشات ولكن حتى الآن لا نعرف إذا كان هذا الخبر حقيقة أم إشاعة, وهناك أقاويل عن صرف المعاشات في موعد مبكر من شهر إغسطس, وهذا الأمر أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

موعد صرف معاشات أغسطس بزيادة المعاش %15

صرحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بموعد صرف المعاش لشهر إغسطس القادم ويصرف بزيادة نسبة المعاشات وتقدر %15, وتم تحديد موعد صرف المعاشات يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أعسطس 2023 ويصرف بالزيادة المقررة لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات, وتقدر 170 جنيها مصريا بحد أدنى و 1635 جنيها كحد أقصى, وصرحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إنه يمكن للمواطنين صرف المعاشات بعدة طرق للحد من التزاحمعلى مكاتب البريد, وهي مكاتب البريد ومنافذ شركات فوري والماكينات للصرف الآلي والمحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول.

كيفية الإستعلام عن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

تم توفير موقع إلكتروني للإستعلام عن صرف المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية, ويمكن لكل المواطنين الإستعلام عن المعاشات من خلال هذه الطريقة:

البحث عن الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وهذا من خلال الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx قم بالنقر على تسجيل الدخول ويتم إختيار الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش, وأدخل الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش ستظهر بعد ذلك كل المعلومات التي تفيدك بالإستعلام عن معاشك الخاص.

حقيقة زيادة المعاشات الحكومية

تم التوضيح من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لزيادة معاشات المواطنين بشهر أغسطس القادم 2023, حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية بأن زيادة المعاشات قد تم صرفها بالفعل سابقا في شهر إبريل الماضي, وهذا ما تم فعله بناءا على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم صرفها بإبريل بدلا من شهر يوليو الحالي, وجاء هذا القرار بصرف المعاشات مبكرا عن معادها الرسمي في شهر يوليو بفارق مالي مقدر ب14 مليار جنيه مصري.