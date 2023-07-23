شوف دلوقتي فيلم أوبنهايمر Oppenheimer مترجم كاملا بشكل مجاني على ايجي بست وماي سيما

منذ تم اصدار فيلم أوبنهايمر Oppenheimer، ومحركات البحث أصبحت تضج بكثرة الأشخاص الذين يبحثون عن فيلم أوبنهايمر مترجم كاملا، يعد فيلم أوبنهايمر الذي يُعد إنتاجًا استثنائيًا، فلقد تم إخراج الفيلم من قبل المخرج الشهير كريستوفر نولان، وقد وتم تصويره باستخدام تقنية IMAX® المتطورة، ولقد تمكن الفيلم من كسر رقمًا قياسيًا جديدًا في السعودية هذا العام بأكبر عدد من التذاكر المباعة مُسبقًا خلال ستة أيام فقط، وقد أكدت شركة العرض الكبرى في المملكة هذه الإنجازات.

فيلم أوبنهايمر Oppenheimer

يعتبر فيلم “Oppenheimer” تجربة سينمائية فريدة من نوعها، حيث يروي قصة العالم الشهير روبرت أوبنهايمر، الذي كان مسؤولًا عن تطوير القنبلة الذرية وتحمل المسؤولية الهائلة للمخاطرة بتدمير العالم، لكنه في النهاية يسعى لإنقاذه.

المخرج كريستوفر نولان، المرشح للفوز بجائزة الأوسكار، قدم رؤية فنية مذهلة لرواية هذه القصة، مما يجعلها تجربة سينمائية لا تُنسى للجمهور، وقد استوحى نولان عبقريته الفنية في سرد القصص ليحكي قصة ج. روبرت أوبنهايمر بأسلوب مدهش.

أبطال فيلم أوبنهايمر

يؤدي نجوم مشهورون أدوارًا رئيسية في الفيلم، حيث يجسد كيليان مورفي شخصية روبرت أوبنهايمر، وتلعب إميلي بلانت دور زوجته وعالمة الأحياء والنباتات كاثرين أوبنهايمر، ويجسد مات دامون دور الجنرال لزلي غروفز جونيور، مدير (Manhattan Project)، فيما يقوم روبرت داوني جونيور بدور لويس ستراوس، المفوَّض المؤسِّس في «الهيئة الأمريكية للطاقة الذرّية».

وتقوم فلورنس بيو بدور العالمة النفسية جان تاتلوك، بينما يجسد بني سافدي دور عالِم الفيزياء النظرية إدوارد تيلير، ويقوم مايكل أنغارانو بدور روبرت سيربر، بينما يؤدي جوش هارتنت دور العالِم النووي الأمريكي الرائد إرنست لورنس.

مشاهدة فيلم أوبناهيمر Oppenheimer مترجم كاملا

بعد أن تم إصدار فيلم أوبنهايمر، قامت عدة مواقع بترجمة الفيلم وعرضته على منصتها، ويُعد موقع ايجي بست من أشهر المواقع المترجمة، كما يأتي إلى جانبه موقع ماي سيما، والذي يعرض مجموعة كبيرة من الأفلام المترجمة، كما يوجد موقع سيما لايت.

يُمكن البحث عن هذه المواقع لمشاهدة الفيلم كاملا مترجما، لأن تلك المواقع تقوم دائما بتغيير رابط موقعها باستمرار، وذلك حتى تستمر في نشر الأفلام التي تُعد مقرصنة بشكل مترجم على موقعها مجانا، ولكن قد تظهر لك بعض الإعلانات المنبثقة، يُمكن تثبيت أداة على الحاسوب لوقف الإعلانات نهائيا.

فيلم “Oppenheimer” هو شاهد للإبداع السينمائي يروي قصة العالم العظيم روبرت أوبنهايمر ومساهمته الكبيرة في تطوير القنبلة الذرية، يضم الفيلم أداءً استثنائيًا من قبل فريق نجوم متميزين، مما يجعله تحفة سينمائية تستحق المشاهدة.