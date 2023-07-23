هتشتغل 3 ايام وتريح 4 ايام… هو في كده ترليون مبروك للموظفين هيشتغلوا ثلاث أيام فقط بقرار مفاجئ في تلك الحالة فقط

هتشتغل 3 أيام وتريح أربعة مبروك للموظفين تحرص جمهورية مصر العربية دائما على راحة العمال والموظفين بالدولة لتساعدهم على الإستمرار بالعمل دون الأحساس بالتعب والأرهاق, وهذا يطبق بالقانون الجديد على بعض الموظفين لتعرضهم لبعض الظروف الخارجة عن إرادتهم, مثل الحالات المرضية وهذا يطبق أيضا على النساء وغيرها من الأمور, وتقوم الدولة دائما بوضع الكثير من القوانين الجديدة ومن أبرز هذه القوانين هي التعديلات على قوانين المعاشات وقوانين الخدمات للجهاز الأداري والعديد من القوانين الأخرى, وجاء مؤخرا خبر من الدولة بإنه يمكن تقليل عدد أيام العمل للعمال والموظفين إلى ثلاثة أيام فقط, ولكن يخصم نسبة مئوية من الإجازات والرواتب لدى الموظفين.

أهم شروط العمل لمدة ثلاثة أيام فقط

بعد تصريح من الدولة بإنه يمكن للعمال تقليل أيام العمل للعمال والموظفين, و تحدد الدولة فئة من العمال يطبق عليها قانون العمل الجديد, وهو تقليل أيام العمل بالمصالح الحكومية إلى ثلاثة أيام فقط وهذا يأتي بمجموعة من الشروط والأحكام التي تطبقها الدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية, والذي أوضح من خلاله بأن يستطيع الموظف والعامل أن يوافق أو يرفض وله الحق الكامل في إختيار أذا أراد العمل لمدة ثلاثة أيام فقط أو العمل طوال أيام الأسبوع, وإذا وافق على العمل لمدة ثلاث أيام فقط يلتزم بما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية, وهي يتم حصول العامل على نسبة %65 من الإجازات والرواتب التي يقتضيها.

قوانين خفض أيام العمل والمادة 54

يطبق القانون الجديد للعمل لمدة ثلاث أيام فقط بالأسبوع وهو ما ينص على المادة رقم 54 من قانون الخدمة المدنية, لذلك يطبق هذا القانون على الموظف الذي يرغب بالعمل لمدة ثلاث أيام فإنه يحق لسلطة العمل التي يتبع لها العمال والموظفين بها, أن تسمح لهم بالدوام الجزئي وهذا يأتي بنص القانون ولكن في المقابل سوف يتم خصم جزء من الراتب وبالإضافة إلى الإجازات المرضية والإعتيادية, وسوف يحصل الموظف على الراتب بنسبة %65 من الراتب الخاص به, وهذا يتم تطبيقه للعامل أو الموظف الذي يتم موافقته على القانون الجديد للعمل ثلاثة أيام فقط, وتكون برغبته ولا يحاول صاحب العمل إجباره على هذا القانون الجديد.