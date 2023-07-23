تابع لايف مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر .. مشاهدة مباراة الهلال والكويت الكويتي بث مباشر اليوم على قناة SSC 1

مشاهدة مباراة الهلال والكويت الكويتي بث مباشر، يمكننا من مشاهدة المباراة والتي تتم بين الفريقين الهلال والكويت الكويتي والتي ستعرض على قناة اس اس سي 1 ويرغب في مشاهدتها الكثير من عشاق الدائرة المستديرة في جميع دول الوطن العربي ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة مباراة الهلال والكويت الكويتي.

مباراة الهلال والكويت الكويتي بث مباشر

تعد من المباريات الودية التي ينتظر مشاهدتها عدد من الجماعير المحبين والمشجعين للفريقين ويتم الاستعداد من قبل فريق الهلال حيث يرغب في تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بالمباراة بالاضافة إلى استعداد فريق الكويت لهذه المواجهة الرائعة والعمل على تقديم افضل اداء بالمباراة ويسعى كل منهم للفوز بثلاث نقاط الثلاث.

مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر

ستقام المباراة على أرضية ستاد الملك فهد الدولي وستقام في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في يوم الأحد الموافق 23 يوليو الحالي، وستنقل المباراة عبر قناة SSC Sport 1 HD .

تردد قناة ssc الجديد 2023

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ5\6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc الجديد 2023 على عربسات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5\6

الاستقطاب: عمودي.

تشكيلة الهلال ضد الكويت

حارس المرمى: محمد العويس

المدافعون: ناصر الدوسري – خالدو كوليبالي – علي البوليحي – محمد البوريك

لاعب وسط: روبن نوس – محمد كينو – أندريه كاريو

الهجوم: سالم الدوسري – ميشال دلغادو – عبدالله الحمدان

تبدء تلك المواجهة ويسعي من خلالها الهلال الاستعداد للمشاركة الهامة والمرتقبة للغاية في البطولة العربية للأندية الابطال التي يشارك فيها العديد من الاندية العربية القوية للغاية .