أسعار البترول في الإمارات اغسطس 2023| تحديث أسعار الوقود في الامارات لشهر اغسطس 2023

تم الإعلان عن أسعار البترول في الإمارات لشهر أغسطس 2023، حيث قررت الإمارات رفع أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي. وصل سعر البنزين سوبر 98 إلى 4.63 درهمًا للتر، بزيادة قدرها 11.56٪ عن الشهر السابق يونيو، حيث كانت الأسعار 4.15 درهمًا للتر. يهتم أصحاب السيارات في الإمارات العربية المتحدة بمتابعة ومعرفة أسعار البترول شهريًا. يجب أن نذكر أن الإمارات هي واحدة من الدول الغنية بالنفط، مما ساهم في نمو اقتصادها. وفي هذا السياق، سنتعرف في هذه المقالة على أسعار البترول في الإمارات لشهر أغسطس 2023.

أسعار البترول في الإمارات لشهر اغسطس 2023

في الأشهر الأخيرة، شهدت الإمارات ارتفاعًا في أسعار النفط في جميع المناطق، وكان سعر البنزين في الإمارات أعلى من 100 دولار للبرميل في يوليو الماضي، وذلك نظرًا للزيادة المستمرة في أسعار النفط العالمية. وفي يونيو 2015 وصلت الأسعار التي أعلنتها لجنة أسعار الوقود في الإمارات إلى أعلى مستوياتها حتى الآن، بهدف مواءمتها مع السوق. وبدءًا من عام 2020، تم تجميد أسعار الوقود مع بداية تفشي جائحة كورونا، وفي مارس 2023 تمت إزالة جميع القيود المتعلقة بأسعار الوقود لتعكس حركة السوق. وتم الإعلان أمس عن أسعار البترول لشهر أغسطس في الإمارات، وسنتعرف على تفاصيلها في السطور التالية.

اسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس 2023 بعد التحديث

قدمت اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود في الإمارات إعلانًا بشأن أسعار الوقود في الدولة خلال شهر أغسطس من عام 2023. وشددت اللجنة على أهمية الامتثال للتسعيرة الجديدة للوقود، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي خرق للتعليمات الجديدة سيعرض الشخص المخالف للعقوبة. وسيتم تنفيذ التسعيرة الجديدة للوقود في الإمارات مع بداية أغسطس من العام المذكور. وجاءت أسعار البترول في الإمارات على النحو التالي:

المادة الكمية السعر بنزين ممتاز لتر واحد 1.91 درهم إماراتي بنزين خصوصي 95 لتر واحد 1.80 درهم إماراتي بنزين 98 لتر واحد 4.63 درهم إماراتي بنزين 95 لتر واحد 4.52 درهم إماراتي بنزين 91 لتر واحد 4.44 درهم إماراتي ديزل لتر واحد 2.06 درهم إماراتي سولار لتر واحد 4.76 درهم إماراتي

أبرز شركات البترول في الإمارات

بعد أن قمنا بمعرفة أسعار النفط في دولة الإمارات لشهر أغسطس، سنتحدث في هذه الفقرة عن شركات النفط في الإمارات ونستعرض عددًا منها. تحتوي دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من الشركات المصنعة والمصدرة للنفط إلى الخارج، وتُعتبر هذه الشركات من أقوى شركات النفط في منطقة الخليج وعلى مستوى العالم. وفي الجمل التالية سنذكر أهم أسماء هذه الشركات.

شركة توزيع المنتجات المكررة أدنوك

تعتبر شركة أدنوك من بين أفضل شركات النفط في الإمارات.

تأسست الشركة في عام 1973 بهدف إدارة وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في الوقت الحاضر، تتمتع الشركة بمركز قيادي على مستوى البلاد في مجال تشغيل محطات توزيع الوقود المجهزة بأحدث التقنيات.

تعمل الشركة في توفير وقود الطائرات وخدمات المرافقة وتعد واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال في منطقة الخليج حيث تخدم أكثر من 50 شركة طيران دولية من خلال 5 مطارات في الإمارات.

عنوان شركة أدنوك في الإمارات العربية المتحدة هو صندوق بريد 4188 في مدينة أبو ظبي.

الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة ( انجسكو )

تأسست شركة انجسكو في العام 1993 بهدف تقديم خدمات النقل البري لمنتجات أدجاز، وهي منتجات الغاز الطبيعي والمسال ومشتقاتها من الحقول البحرية التابعة لإمارة أبوظبي.

يوجد مقر الشركة القانوني في جزر فيرجن البريطانية، وهناك أيضاً مركز في أبو ظبي وفروع في طوكيو وجزيرة داس.

تدير الشركة أسطولًا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والكبريت وتقوم بتشغيلها إلى مناطق مختلفة حول العالم، وتساهم أيضًا بخبرتها في هذا المجال لصالح شركة أدجاز.

عنوان الشركة هو صندوق بريد 2600 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

اسم الشركة: شركة ناقلات أبوظبي الوطنية – أدناتكو

شركة أدناتكو لنقل النفط في أبوظبي هي إحدى أبرز شركات البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعود ملكيتها بالكامل لشركة أدنوك للبترول.

تأسست شركة أدناتكو بهدف تنفيذ العديد من المهام الرئيسية التي تشمل عمليات نقل النفط الخام والمنتجات المعادة والبتروكيماويات والمنتجات ذات الصلة بالنفط والغاز.

الشركة تتمتع بالسيطرة الكاملة على جميع وسائل نقل المنتجات، كما تدير سفينة لصهر الكبريت وسفينتين للتدحرج.

تقوم شركة سفن أدناتكو بتقديم خدماتها التجارية لعملائها في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك الشركات النفطية الكبيرة.

اسم الشركة: الإمارات العربية المتحدة – صندوق بريد: 2977، أبوظبي.

اسباب ارتفاع اسعار الوقود في الامارات

يتساءل العديد من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة عن سبب ارتفاع أسعار الوقود في البلاد مؤخرًا، وأكد الخبراء أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو الصراع الروسي الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى سنتعرف عليها فيما يلي.

نتيجة التراجع الكبير في حجم تكرير النفط في الدول المنتجة للبترول.

بالإضافة إلى ذلك، بناءً على قرار دول أوروبية، تم فرض عقوبات صارمة على شحنات النفط الروسي.

بسبب تراجع إنتاج النفط من قِبَلُ دول أوبك، كما ذُكِرَ أعلاه.

بهذه الطريقة، قد وصلنا إلى نهاية الفقرة، حيث تعرفنا على أسعار البترول في الإمارات في شهر أغسطس 2023، وشرحنا لكم السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار النفط في الإمارات في الآونة الأخيرة، وأشرنا أيضًا إلى أسماء أبرز شركات البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة.