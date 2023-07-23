“فيها حبس وغرامة” هؤولاء الأشخاص أصحاب تلك البطاقات إمكانية سرعة التوجه إلى السجل المدني تحذير هااام من الداخلية

تحديث بطاقة الرقم القومي قامت وزارة الداخلية على توفير موقع إلكتروني يتم من خلاله تحديث بطاقة الرقم القومي بدلا من التكدس والإزدحام على المراكز الحكومية, لتسهل على المواطنين الكثير من التعب والمجهود الذي يشعرون به عند الذهاب لتحديث بطاقة الرقم القومي من كثرة التكدس, ويمكن للمواطن تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين مع تقديم بعض المعلومات المطلوبة للمواطن ليتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة, ولكن عليك متابعة المقال لتتعرف على المزيد من المعلومات.

رابط تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023

أتاحت الحكومة المصرية للمواطنين لإنجاز بعض الأعمال التي تخص بطاقة الرقم القومي وتحديثها أون لاين وذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

يمكنك تحديث بطاقة الرقم القومي من خلال البحث عن موقع بوابة الحكومة المصرية, والوصول إلى هذا الرابط إضغط على أيقونة بطاقة الرقم القومي وسجل بيانات المواطن وحدد الطريقة التي تسدد بها الرسوم المقررة, وبعد الإنتهاء من تسجيل البيانات إضغط على تأكيد وبذلك تكون قد قمت بتحديث بطاقة الرقم القومي.

أسعار تحديث بطاقة الرقم القومي إلكتروني 2023

تحدد الحكومة المصرية أسعار لتحديث وإستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين وهي كالأتي:

تقدر سعر الإستمارة العادية بقيمة 45 جنيها وسعر الإستمارة المستعجلة 120 جنيها, بينما تبلغ سعر إستمارة الرقم القومي الفورية بمبلغ 170 جنيها, أما الإستمارة الفورية vip داخل المولات التجارية والمطارات 305 جنيها مصريا, وهذه هي الأسعار المحددة من وزارة الداخلية لتحديث وإستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين.

مدة إستخراج وتحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين

يتم تحديد موعد إستخراج بطاقة الرقم القومي التي تم تحديثها من خلال الموقع الإلكتروني أون لاين, وهي الإستمارة العادية تستخرج بعد 15 يوما أما في حالة الإستمارة المستعجلة تستطيع إستلامها بعد ثلاثة أيام فقط, وعندما تستخرج البطاقة في حالة vip تستخرج خلال بضع ساعات فقط وهي بعد 24 ساعة, أما إستلام بطاقة الرقم القومي في حالة الإستمارة الفورية داخل المولات والمطارات يتم إستلامها فوريا, وهذا ما تقدمه وزارة الداخلية من التسهيلات على المواطنين بدلا من الذهاب للمراكز الحكومية, بطريقة التحديث أون لاين التي قامت برفع العبء على المواطنين جميعا.