“يا سعدك يا هناك مع المكافأت اللى جيالك هناك” 11 ألف جنيه مكافاة كبرى لأصحاب المعاشات من تلك الفئات

يا سعدك يا هناك ١١ الف جنيه للمعاشات لتلك الفئات بدأ العد التنازلي من وصول ايام الشهر الجديد شهر أغسطس حيث وفرت الهيئة العامة للتأمينات موعد صرف المعاشات إلى 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف المعاش متاح من أول أيام الشهر وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة معاش شهر أغسطس 2023

وصرحت الهيئة العامة للتأمينات أن صرف معاش شهر أغسطس تتم بناءا على الزيادة السنوية المقررة من قبل مجلس الوزراء والتي تم تأخيرها من شهر يوليو لذلك سوف يبدأ استلام معاشات شهر أغسطس من الاسبوع الأول شهر أغسطس من يوم 1وحتى يوم 6 بدلا من استلام المعاشات في نهاية شهر يوليو، حيث وصلت نسبة الزيادة حوالي 15٪ وتمت الموافقة على طلب الزيادة من قبل قرار جمهوري والتي تم النص عليها في المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الصادر لعام 2019 حيث تتم الزيادة في شهر يوليو من كل عام.

حقيقة زيادة صرف معاشات أغسطس 2023

يتم صرف معاش شهر أغسطس من الاسبوع الأول من الشهر بزيادة تصل إلى 15٪ ويمكن ارض معاشات بعد عملية الزيادة في السطور التالية قيمة المعاش 1300 جنية يصل إلى 1495 بعد الزيادة، معاش بقيمة 2300 يصل إلى 4025 بعد الزيادة، معاش بقيمة 3500 يصل إلى 4045 بعد الزيادة، معاش 4500 يصل إلى 4945 بعد إضافة الزيادة، معاش 3600 يصبح 6095، معاش بقيمة 6500 يصل إلى 7475، وقيمة معاش 5300 تصل إلى 6095، ومعاش بقيمة 4300 يصل إلى 4954.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونية

تتيح الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الاجتماعية الإلكترونية المطلوب. من قبل المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، والتي تمكن جميع المواطنين الاستفادة من الخدمات المتنوعة، ومنها إمكانية الاستعلام عن رقم التأمين عبر الإنترنت، تستطيع الحصول على الرقم من خلال اتباع خطوات معينة على الموقع الإلكتروني ويمكن للمؤمن عليه والمتقاعدين والدافعين والمستفيدين الآخرين الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى المتاحة عبر الموقع.