رايحة تجرى 100 جنيه وممكن اكتر السجاير الكليو باترا طارت وياريها موجودة والlm في عالم تاني هتنزل اي..

ارتفاع السجائر الكيلوبترا ل100 جنيه ومش موجودة قامت شركة فيليب موريس بالإعلان عن ارتفاع اسعار السجائر الأجنبية منذ ساعات قليلة و بعدها قمت بنفي الخبر وقالت انه لم يتم ارتفاع سعر السجائر فى مصر وذلك من خلال الصفحة الرئيسية لها، و قد قامت من قبل انها تريد رفع الأسعار على مارلبورو و ميريت فى حدود خمسة جنيهات للعلبة وسترتفع سجائر LM بحوالى ٣جنبهات

فى حين أن شركة إيسترن كومبانى لم تقوم بارتفاع أسعارها وذلك من خلال الاهرام، وسوف نتعرف على جميع الأسعار الجديدة الخاصة بالسجائر خلال السطور القادمة.

ارتفاع اسعار السجائر

فى خلال الفترة السابقة حدث ارتفاع ملحوظ فى أسعار السجائر مع نقص من تواجدها فى السوق المصرى برغم من ان هناك اتهام للتجار بزيادة أسعار السجائر من دون إعلان رسمي للشركات برفع الأسعار، و فى تلك الفترة قام عمرو اديب من خلال برنامجه الحكاية لمناقشة ارتفاع أسعار السجائر وذلك عن طريق مكالمة هاتفية مع ابراهيم امبابي التي أجراها يوم السبت للتحدث عن طمع التجار في رفع اسعار السجائر فى ظل ارتفاع جميع السلع ، وقال إن سعر علبة كليوباترا الرسمى من الشركة ٢٢جنيهًا ويقوم التجار ببيعها بسعر ٤٥ جنيهًا وقام بوصفهم بالحيتان فى سوق السجائر

وقد قام امبابي ايضا بمناشدة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بالسماح للشركة الشرقية للدخان استيراد التبغ حيث أكد أن الشركة تخسر بسبب فارق سعر الدولار.

قائمة أسعار السجائر الجديدة

و هناك قائمة بأسعار السجائر الحالية بالأسواق المصرية بحسب ما أعلنته الشركة الشرقية للدخان:

سعر سجائر علبة البوكس يسجل ١٥جنيهًا، سعر سجائر علبة كليوباترا كينج ٢٣ جنيهًا، سعر سجائر علبة كليوباترا بوكس ٢٤ جنيهًا، سعر سجائر علبة كليوباترا سوبر ٢٤جنيهًا، أسعار سجائر علبة كليوباترا بلاك ٢٤جنيهًا، أسعار سجائر علبة كليوباترا سوفت كوين ٢٤ جنيهًا، اسعار سجائر علبة بلومنت ٢٤جنيهًا، اسعار سجائر علبة مونديال الاحمر و الازرق و سيلڤر ٢٤جنيهًا، اسعار سجائر علبة مونديال سويتش منتوا بلو بيرى ٢٤جنيهًا، أسعار سجائر علبة ماتوسيان سوبر٢٤جنيهًا، أسعار سجائر علبة فايسروي – بال مال ٢٣جنيهًا.