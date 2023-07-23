اظبطه حالا.. تردد قناة انمي الجديدة 2023 OSM على النايل سات لمتابعة أجمل الافلام والمسلسلات

تردد قناة انمي الجديدة 2023، الالاف من الأشخاص يكثفون البحث حول تردد قناة انمي الجديدة 2023 التي تعد واحدة من أشهر القنوات على الفضائيات، فعلى مدار الساعة تقوم قناة انمي الجديدة بعرض مجموعة مميزة من الافلام الاجنبية واليابانية، وكذلك المسلسلات التي يقوم ببطولتها نخبة من كبار النجوم ويحبها الكبار والصغار من جميع الجنسيات، واليكم احدث تردد قناة انمي الجديدة 2023، فتابعونا.

تردد قناة انمي الجديدة 2023

على مدار الساعة وبدون تقطيع يقوم تردد قناة انمي الجديدة 2023 بعرض باقة متميزة من أجدد الأفلام والمسلسلات اليابانية الأنمي بأعلى جودة للصوت والصورة، وذلك بعد عرضها على شاشات السينما مباشرة، ويمكنك متابعة ما يعرض على شاشة القناة بشكل مجاني دون دفع أي رسوم أو اشتراك مما جعل القناة تشتهر ويكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة في أقل وقت، واليكم ضبط اشارة تردد قناة انمي الجديدة 2023:

التردد: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

القمر الصناعي: النايل سات.

اسم القناة OSM

ضبط تردد قناة انمي الجديدة 2023

تمنكت قناة انمي الجديدة 2023 من أن تنال اعجاب الكثير من المشاهدين لتصبح أحد القنوات المفضلة لديهم نظرت لما تعرضه سواء كانت مسلسلات يابانية، أو أفلام أجنبية، حيث أنها دائما تهتم بعرض كل ما هو جديد وحصري، من خلال الشاشة الصغيرة ومحاكاه العديد من القصص الرائعة من خلال الاشخاص الكرتونية، والآن مع طريقة استقبال تردد قناة انمي: