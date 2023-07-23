هل تم صرف الزيادة المقررة مع مرتبات شهر يوليو اليوم؟ .. وزارة المالية تُجيب عن التفاصيل

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم عن أنها بدئت في صرف الرواتب للموظفين والموظفات شهر يوليو، وبالتزامن مع الصرف بدأ الكثيرون بالبحث متسائلين هل تم صرف الزيادة المقررة مع مرتبات شهر يوليو اليوم؟ أم أن المرتب نزل ولم يشمله أي زيادة، هذا ما سنوضحه لكم وسنبين لكم أيضًا جدول صرف مرتبات شهر يوليو، فضلًا تابعوا

هل تم صرف الزيادة المقررة مع مرتبات شهر يوليو اليوم؟

بدئت جميع المؤسسات الحكومية اليوم بصرف كل مرتبات الموظفين في الهيئات الحكومية والجهات التي حُدد لها الصرف اليوم شاملًا الزيادة التي قُرر صرفها بشهر أبريل الماضي، حيث بدأ من هذا الشهر صرف المرتبات وهي شاملة الزيادة 15‎%‎ كل شهر لجميع الموظفين، لذا عند السحب اليوم أو الأيام القادمة من الصراف الآلى سيجد الموظف راتبه شاملًا هذه الزيادة.

جدول مرتبات شهر يوليو للموظفين 2023

وضحنا لكم هل تم صرف الزيادة المقررة مع مرتبات شهر يوليو اليوم؟ أم لا، وبالفعل نزل المرتب شامل الزيادة، وبالنسبة لموعد صرف المرتبات فسوف يكون من يوم الأح الثالث والعشرين من شهر يوليو وإلى الخميس السابع والعشرين من هذا الشهر نفسه، حيث الصرف على حسب كل هيئة وجهة حكومية.