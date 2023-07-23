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إعادة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 على نايل سات وأهم البرامج
قناة الفجر الجزائرية هي قناة تلفزيونية جزائرية حكومية إخبارية تبث من الجزائر العاصمة، تأسست في عام 1962 بعد استقلال الجزائر عن فرنسا، تبث القناة برامجها باللغة العربية وتستهدف الجمهور الجزائري، تبث القناة الأخبار والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، كما تبث القناة برامج رياضية وبرامج دينية وبرامج للأطفال.
تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات
- التردد : 12224
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة الفجر الجزائرية هي قناة إعلامية مهمة في الجزائر وتعتبر من أهم القنوات التلفزيونية الجزائرية، تبث القناة برامجها على مدار اليوم وتحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور الجزائري.
تتميز قناة الفجر الجزائرية بتنوع برامجها وتقديمها للأخبار والمعلومات بشكل مهني وموضوعي، كما تتميز القناة ببرامجها الترفيهية التي تجذب المشاهدين من جميع الفئات العمرية.
برامج قناة الفجر
- برنامج صباح الفجر : وهو برنامج إخباري يعرض كل صباح ويقدم الأخبار المحلية والدولية والرياضية والفنية.
- برنامج أخبار الفجر : وهو برنامج إخباري يعرض كل مساء ويقدم الأخبار المحلية والدولية والرياضية والفنية.
- برنامج دنيا الفجر : وهو برنامج اجتماعي يناقش القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
- برنامج حواضر الفجر : وهو برنامج ثقافي يناقش القضايا التاريخية والأدبية والفنية.
- برنامج في رحاب الفجر : وهو برنامج ديني يناقش القضايا الإسلامية.
- برنامج نجوم الفجر : وهو برنامج ترفيهي يعرض أخبار الفنانين والنجوم.
- برنامج الأطفال : وهو برنامج ترفيهي يعرض أفلام ومسلسلات الأطفال.