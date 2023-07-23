إعادة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 على نايل سات وأهم البرامج

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد : 12224

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة الفجر الجزائرية هي قناة إعلامية مهمة في الجزائر وتعتبر من أهم القنوات التلفزيونية الجزائرية، تبث القناة برامجها على مدار اليوم وتحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور الجزائري.

تتميز قناة الفجر الجزائرية بتنوع برامجها وتقديمها للأخبار والمعلومات بشكل مهني وموضوعي، كما تتميز القناة ببرامجها الترفيهية التي تجذب المشاهدين من جميع الفئات العمرية.

برامج قناة الفجر