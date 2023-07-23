“شاهد جميع المباريات مجانًا” الآن عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 .. حملها في أسرع وقت

تعد قناة أبو ظبي الرياضية من القنوات الرياضية المهمة التي تقوم بتقديم سلسلة مميزة، من البرامج الرياضية المختلفة، وكذلك الفعاليات المهمة، وهذا طوال اليوم، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق تلك القناة في سنة 2003م، من جانب شبكة أبوظبي الإعلامية، التي تتبع حكومة إمارة أبوظبي، كما أنه بوقتٍ وجيز، تمكنت تلك القناة من نيل إعجاب الملايين من الأشخاص، وصارت من أفضل القنوات الرياضية التي يرتفع البحث عنها بشكل مستمر ومتواصل، من جانب المواطنين، وفي هذا الوقت الجاري يتم البحث عن تردد تلك القناة، لاذا سوف نوفره لكم فيما يلي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

ازداد البحث بالساعات الأخيرة عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 ، من قبل العديد من المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تتسم بأنها تقوم ببث الأحداث الرياضية المهمة، التي تحدث بالعالم، وذلك بدءًا من المباريات الكبيرة، الخاصة بالدوريات الأوروبية، كالدوري الإسباني، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا بجانب الدوري الإيطالي، إلى البطولات القارية، وذلك ككأس الأمم الأفريقية، وكذلك دوري أبطال أوروبا، هذا بجانب كأس آسيا، وغيرهم، ومن الجدير بالذكر أنها تبث مختلف البرامج التحليلية، التي تقوم بتغطية كافة المباريات، وبها أيضًا مقابلات حصرية، والكثير من الأمور الأخرى، لهذا يرتفع البحث عن تردد تلك القناة، وفيما يلي التردد الجديد لها:

التردد: 12091.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

البطولات التي تبثها قناة أبو ظبي الرياضية

فيما يلي أبرز البطولات التي تبثها القناة: