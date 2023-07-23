تعرف الآن على مواعيد قطارات سكك الحديد اليوم في مصر “جدول الأسبوع الجاري 2023”

مواعيد قطارات سكك الحديد اليوم في مصر هي عبارة عن مواعيد يتم فيها انطلاق القطارات وهذه المواعيد تختلف على حسب كل محافظة كما توجد أسعار خاصة لتذاكر القطارات في مصر اليوم والتي تختلف عن الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية

مواعيد قطارات سكك الحديد اليوم في مصر

توجد مواعيد خاصة يتم فيها انطلاق موعد القطارات في مصر على حسب كل محافظة وهذه المواعيد يمكن أن تتمثل في الآتي

موعد القطار من القاهرة إلى أسوان الساعة الثامنة صباحاً.

موعد القطار رقم 2010 مكيف من القاهرة إلى أسوان الساعة العاشرة صباحاً

موعد قطار رقم 990 الذي يكون من القاهرة إلى سوهاج الساعة الرابعة عصراً.

موعد قطار رقم 160 من القاهرة إلى الأقصر الساعة الثانية عشر والربع ظهراً.

أسعار تذاكر سكك حديد مصر اليوم

توجد أسعار خاصة لتذاكر القطارات في مصر اليوم والتي تختلف عن الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية وهذه الأسعار يمكن أن تتمثل في الآتي