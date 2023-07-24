كشوف PDF.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 PDF عبر منصة مظلتي الرسمية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023، يتزايد البحث حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية بعدما تم الاعلان عنها رسميا خلال الساعات الماضية من قبل وزارة العمل العراقية، حيث يوفر برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 مبلغ مالي شهري للفقراء والعاطلين عن العمل لاعانتهم على المعيشة، واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023

وقد تم الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك عبر الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بين الالاف الطلبات المقدمة من المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق تم قبول أكثر من مائتي ألف مواطن عراقي ضمن البرنامج خلال العام الحالي، ليتم صرف الدعم المالي خلال ايام من الآن عبر المنافذ المخصصة لذلك، وقد تم اختيار المواطنين بعد التأكد من استيفاء الشروط، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة 2023:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة.

أدخل المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم البطاقة الذكية.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

انتظر لحظات ليتم عرض اسماء المستفيدين، ومعرفة موقفك من صرف الدعم.

اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة 2023 العراق

وتعد منصة مظلتي أحد المنصات الرسمية التابعة لوزارة العمل العراقية والتي يتم من خلالها رفع كشوف اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة 2023 من برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك حتى يتمكن كل مواطن من معرفة مدى استحقاقه للدعم المالي المقدم بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الوزارة لكي يتم التعرف عليها بشكل الكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل.

الآن يتزايد البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 التي سيستفيد منها أكثر من 200 ألف مواطن بعدما انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وقد تم رفع كشوف بأسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي الالكترونية ليتم الاستعلام عنها اونلاين دون الحاجة للتوجه إلى وزارة العمل.