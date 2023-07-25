استقبل الآن.. تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023 | تردد قنوات أون تايم سبورت 1 – 2 – 3

تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023 هو أكثر ترددات القنوات الرياضية بحثاً على الإنترنت، خاصة مع انتشار الرياضات المختلفة وأهمها كرة القدم في مصر والوطن العربي وعلى مستوى العالم أجمع، وتعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية التي لا يخلو منها منزل به أشخاص يحبون الرياضة على مستوى جمهورية مصر العربية، فهي تقدم مباريات كرة القدم للأهلي والزمالك والفرق الكبرى في مصر والوطن العربي، مع برامج مميزة يظهر بها نجوم كرة القدم السابقين، ونستعرض عبر موقعنا البديل تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023 لكل القنوات 1 و 2 و 3.

تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023

نبدأ مع تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023 للقناة الأولى أو قناة أو تايم سبورت 1، ويمكن ضبط القناة على جودتي سي دي وإتش دي بالمعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت سي دي: 12226.

تردد قناة أون تايم سبورت إتش دي: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: أفقي لجودة سي دي ورأس لجودة إتش دي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات

يمكن أيضاً لمحبي ومتابعي باقة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة، استقبال قناة أون تايم سبورت 2 إتش دي على القمر الصناعي الشهير نايل سات بكل سهولة، فقط بالمعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023: 10853.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: إتش دي HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات

لإتمام كل ترددات قنوات أون تايم سبورت الرياضية في المقال، نتعرف على تردد اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023 للقناة الثالثة، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي الشهير وأجهزة الرسيفر بكل سهولة عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد اون تايم سبورت 3 الجديد 2023 على نايل سات: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: إتش دي HD.

أهم برامج قناة اون تايم سبورت 2023

عند تقوم بتنزيل تردد جميع قنوات أون تايم سبورت 2023 سوف يتم الاستمتاع بعدد كبير جدا من البرامج الرياضية المتميزة التي تعمل علي تحليل مباريات الدوري المصري الممتاز والكأس المصري وايضا تعمل علي تحليل الكثير من البطولات العالمية لكرة القدم ومختلف الرياضات حول العالم، ومن هذه البرامج ما يلي:

برنامج ستاد مصر.

برنامج لجمهور ثالث.

برنامج 60 دقيقة.

البرنامج المسائي في موعده.

برنامج أون تايم.

ومع كل تحديث ترددات قنوات أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 من إدارة القنوات، يتم موافاتكم بكل جديد عبر موقعنا لضمان تشغيلهم على كل الأجهزة.