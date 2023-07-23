“رسميًا” .. وزارة التعليم تُعلن عن نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2023
طلاب الشهادة الإعدادية الدور الثاني يبحثون على قدم وساق بالوقت الحالي عن رابط نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية بالاسم وطريقة الاستعلام عن النتيجة من أجل التأكد من أن النتائج قد ظهرت وأنهم نجحوا وانتقلوا من المرحلة الإعدادية إلى مرحلة الدبلوم والمرحلة الثانوية، وبتقرير اليوم سنوضح لكم كيف يمكن الوصول إلى النتيجة، فكونوا معنا وسنُبين ذلك بتقرير اليوم.
نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية بالاسم
نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية لم يتم الإعلان عنها بعد في الكثير من المحافظات، وذلك لأن غالبية المحافظات ما زالت في الوقت الحالي تقوم بتأدية الامتحانات وتقوم بأعمال الامتحانات والتصحيح، وما إن تنتهي عمليات الامتحانات والتصحيح سيتم إعلان النتيجة على الطلاب والطالبات، فعلى سبيل المثال لا الحصر نتيجة الملاحق بمحافظة دمياط لم تُعلن بعد لأن الطلاب ما زالوا يؤدوا امتحانات الدور الثاني.
طريقة الاستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية بالاسم
بعد الانتهاء من الامتحانات والإعلان رسميًا عن نتائج الامتحانات سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- يلج الطالب في البداية إلى موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة التابع لها، محافظة دمياط أو القاهرة أو الجيزة، على حسب المحافظة.
- على سبيل المثال عند الاستعلام عن محافظة القاهرة، يلج الطالب إلى بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة.https://eduserv.cairo.gov.eg/
- يختار الطالب نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني.
- يكتب اسم الطالب أو رقم الجلوس الخاص به.
- ينقر على “استعلام” لتظهر له النتيجة بالتفصيل بكل المواد الدراسية.
- يظهر للطالب نتيجته في المادة التي كان راسب بها وكذلك المجموع الكلي بعد إضافة نتيجة المادة لمجموعه.