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“من هنــا” رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي والاسم
رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023، زادت محركات البحث على جوجل عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الأشخاص الذين قاموا بالتقديم للحصول على المعاش حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط على موقعها الرسمي للاستعلام عن المعاش أو تقديم شكوى أو تظلم عن طريق الرقم القومي الخاص بالمواطن.
رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023
قامت وزارة التضامن بتوفير رابط للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
- ثم تقوم بالضغط على أيقونة استعلام عن تكافل وكرامة
- ثم بعد ذلك تقوم بكتابة بعض البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهي: اسم الشخص المتقدم والرقم القومي المكون من 14 رقم.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور اسم المستعلم والمديرية التابع لها.
شروط التقديم لتكافل وكرامة
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة ومن أهم هذه الشروط:
- يشترط أن يكون الأسرة لديها طفل واحد على الأقل من سن الميلاد حتى سن 18 عام.
- يجب أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدين في المدارس.
- يجب أن يكون رب الأسرة محدودي الدخل ولا يحصل على أي معاش آخر مثل: المعاش التأميني والمعاش المحول.
- يشترط أن الأسرة لا يوجد في ملكيتها أي أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها أي سيارات أو جرارات أو عقارات.