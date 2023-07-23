باظ المصيف عصا وشوم وحرب شوارع في البحر | بالفيديو خناقة عنيفة بين مصطافين في مياه أحد شواطئ الإسكندرية

نشبت مشاجرة عنيفة باستخدام العصي بين مجموعة من الشباب في إحدى شواطئ الاسكندرية تحديداً شاطئ البوريفاج تطور بسرعة كبيرة إلى مواجهة بدنية عنيفة، مما أثار حالة من الفوضى والاضطراب في المدينة الساحلية.

تفاصيل مشاجرة في مياه شاطئ البوريفاج

تظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يلاحقون ثلاثة شباب أثناء استحمامهم في مياه البحر، ويتعرضون للضرب بواسطة آلات شماسي وكراسي داخل وخارج الماء، بينما يصرخ زوار الشاطئ. وسوف تتخذ السلطات الأمنية جميع الإجراءات القانونية المناسبة في هذه الحادثة.

تدخل الجهات المختصة لحل المشاجرة

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب الذين كانوا يستمتعون بالشاطئ، يوم الجمعة الماضية، وتم التواصل مع الأجهزة الأمنية وحضور قوة من قسم الشرطة واصطحاب الأطراف المتنازعين إلى القسم واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التأكيد أن إدارة الشاطئ لم يكن لها دور في الواقعة.