تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات | طريقة ضبط تردد روتانا سينما

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 يأتي في مقدمة أفضل ترددات قنوات الأفلام حالياً، خاصة أن القناة تفوقت على نفسها في السنوات الأخيرة وحققت عدد مشاهدات يقدر بالملايين من داخل وخارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي بشكل عام، حيث تعرض القناة باقة من أجمل الأفلام والأعمال السينمائية التي جذبت الجميع إليها، وتتميز بالجودة العالية وعدم فرض تكاليف على المشاهدين، وهي قناة مفتوحة متوفرة على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات وعرب سات وغيرهم، ونتعرف عبر موقعنا البديل على تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 على النايل سات والقمر الصناعي عرب سات، بجانب طريقة ضبط تردد روتانا سينما 2023.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 على النايل سات

يتوفر تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 على القمر الصناعي الشهير نايل سات، وهو من أهم وأبرز الأقمار الصناعية في الوقت الحالي، ولاستقبال القناة عليه، ادخل المعطيات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة روتانا سينما: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: سي دي وإتش دي.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

يمكنك أيضاً استقبال تردد قناة روتانا سينما 2023 الجديد على القمر الصناعي عرب سات عبر المعطيات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة روتانا سينما: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة روتانا سينما

أكثر الناس يبحثون على الإنترنت عن كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023، ورغم اختلاف أجهزة الرسيفر من منزل لآخر، لكن عادة يتم استخدام البيانات بالطريقة التالية: