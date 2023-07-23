بعد تحديد موعد الظهور!! تعرف الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة للأدبي والعلمي 2023 “من هنــا”
يريد معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة ، الكثير من الطلاب، وهذا لكي يكون بإمكانهم التعرف على النتيجة التي تتعلق بهم بسهولة، إذ أنه عن طريق هذا الرابط يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به، فور ظهورها، وذلك بكتابته رقم الجلوس المتعلق به، واتباع باقي الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن النتيجة، وفي هذا المقال سنرفق لكم هذا الرابط، بالإضافة إلى الخطوات التي تخص الاطلاع على النتيجة.
رابط نتيجة الثانوية العامة
لقد آن توفير رابط نتيجة الثانوية العامة ، لكي يمكن عن طريقه الاطلاع على هذه النتيجة الخاصة بالشهادة الثانوية، وذلك بمجرد أن تُعلن وزارة التربية والتعليم أن النتيجة قد ظهرت بشكل رسمي، وتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، إذ أنه من خلال هذا الرابط، المتوفر من قبل الوزارة، سوف يكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم بسهولة، اس أنهم لن يحتاجوا إلى الذهاب إلى مقر المدرسة، ليحصلوا على نتيجتهم.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة
أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، إذ أن تلك الخطوات جاءت لتكون كما يلي:
- في البداية، يلزم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، بواسطة النقر هنا.
- بعد ذلك، لا بد من انتقاء عبارة “نتيجة الثانوية العامة”.
- بعدها، ينبغي تحديد السنة الدراسية.
- بعد ذلك، لا بد من إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح، وبدقة.
- في النهاية، يتوجب النقر على زر “استعلم”، لتظهر النتيجة الخاصة بك، بعد اعتمادها بشكل رسمي، من قبل وزارة التربية والتعليم.