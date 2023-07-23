“الآن” رابط موقع النيابة العامة غرامات المرور بالرقم القومي 2023.. سددها قبل ما تدفعها الضعف

سمحت النيابة العامة للمرور لقائدي السيارة من يمتلكون سيارة أو لديهم رخصة قيادة بالاستعلام عن أي غرامات متواجدة على الرخصة الخاصة بهم من خلال رابط موقع النيابة العامة غرامات المرور، حيث يمكن إجراء الاستعلام بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى المرور والتعرف على الغرامات، بل يمكن سداد الغرامات أيضًا إلكترونيًا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام وكيف يمكن السداد، فضلًا تابعوا.

رابط موقع النيابة العامة غرامات المرور

خصصت النيابة العامة صفحة على موقعها الرسمي على الشبكة، وذلك من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية، حيث تأتي عملية الاستعلام عن المخالفات من خلال السير على تلك الخطوات:

عليك أن تتوجه بداية إلى موقع النيابة العامة للمرور، ثم انقر على خدمات المرور. http://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

اختر الاستعلام عن غرامات رخصة القيادة أو غرامات رخصة السائق نفسه.

حدد طريقة الاستعلام وبعدها أضف الرقم القومي الخاص بك، ورقم السيارة وكذلك رقم الهاتف الخاص بالمستعلم.

بعد إدخال البيانات المطلوبة منك، ثم بالنقر على “عرض الغرامات”.

بعد ذلك يظهر أمامك أي مخالفات أو غرامات مسجلة عليك سواء على رخصة القيادة أو على السيارة نفسها، مع العلم أنه يظهر أمامك قيمة الغرامة وسببها ووقتها وكل التفاصيل، بالإضافة إلى صورة لك أثناء ارتكاب المخالفة.

سعر المخالفات المرورية 2023 في مصر

وضحنا لكم رابط موقع النيابة العامة غرامات المرور وطريقة الاستعلام عن أي غرامة، وبالنسبة لأسعار المخالفات فهي متغيرة على حسب نوع المخالفة التي ارتكبها قائد المركبة، سواء سرعة زائدة أو التحدث في الهاتف أو التحدث بطريقة غير لائقة مع الشرطي، أو عدم ارتداء حزام الأمان.