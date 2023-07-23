“رسميًا” تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2023 في هذا الموعد!!

طلاب الثانوية العامة يترقبون موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ، فإنتظار النتيجة أمر مرهق ومدمر للأعصاب، فكل طلاب يريد أن يعرف ما هو مصيره التعليمي، وخصوصا أن هذه سنة من السنوات التي يتحدد بها مستقبل الطلاب، ولذلك قررت الوزارة أنه من الممكن إعلانها في شهر أغسطس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2023

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات هذا الشهر وبعد الانتهاء تم فتح جميع مراكز التصحيح لكي يتم تصحيح جميع الأوراق بشكل إلكتروني، وذلك تحت يد افضل المعلمين والمعلمات، وبعدها قررت الوزارة أن تقوم بإطلاق رابط المنصة لكي يتعلم الطلاب عن النتيجة من خلال المنزل بدون الذهاب إلى المنشأة التعليمية.

كما أوضحت الوزارة أنه من المؤكد أن يتم إعلان النتيجة في أول أسبوع من شهر أغسطس وسيتم رفع النتيجة على الموقع، وذلك بعد أن يقوم الوزير الأستاذ رضا حجازى بعمل مؤتمر صحفي يصرح فيه عن نتائج التنسيقات للجمعيات، وما هي نسب نجاح للشعبتين العلمية والأدبية؟ وفور الانتهاء سوف تجد النتيجة مُعلنة على الموقع وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة من خلال اتباع هذه خطوات، وهى كتالى: