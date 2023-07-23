تعرف الآن على مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة 2023

يتم البحث بشكل مستمر عن مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية ، كذلك أن نادي الزمالك يقوم بالاستعداد، لكي يشارك بالبطولة العربية التي سوف يتم إقامتها في السعودية، بالفترة من اليوم السابع والعشرون من يوليو الحالي 2023م، إلى اليوم الثاني عشر من أغسطس القادم 2023م، وكان من المفترض أن تقوم بعثة النادي بالمغادرة للسعودية اليوم الأحد 23 يوليو 2023م، وقد قام الاتحاد العربي لكرة القدم بالكشف عن الجوائز الخاصة بالبطولة، والتي تصل لما يقرب من حوالي عشرة ملايين دولار، وينال الفائز باللقب على ما يقرب من حوالي 6 ملايين دولار، وكذلك وصيفه على ما يقرب من نزول 2.5 مليون دولار، وهذا مقابل مائتان ألف دولار للفرق التي سوف تبلغ إلى الدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

من الجدير بالذكر أن مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية ، تكون كما يلي:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيرى، في اليوم الموافق من 28 يوليو 2023م، وستقام في تمام السادسة مساءًا، حسب توقيت القاهرة.

الزمالك ضد الشباب، في اليوم الموافق من 31 يوليو 2023م، على أن تنطلق صافرة بدء المباراة، في الساعة السادسة مساءًا، على حسب توقيت القاهرة.

هذا بجانب مباراة الزمالك ضد فريق النصر، في اليوم الموافق من 3 أغسطس 2023م، على أن تنطلق صافرة المباراة في الساعة السادسة مساءًا، حسب توقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك

ستذيع قنوات أون تايم سبورت الرياضية ببث المباريات التي تتعلق بنادي الزمالك، إذ أن بها حق بث تلك المباريات، وكذلك تبث البطولات الهامة، لذا يتم البحث بشكل مستمر عن تردد تلك القناة.