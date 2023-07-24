رابط تحميل اسماء المدعومين بالرعاية الاجتماعية بيصغة PDF مباشرة ” من هنــا” 2023

من المعروف أن خطوات تحميل اسماء المدعومين بالرعاية الاجتماعية المرفقة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تمكن الأشخاص المقبولين بالبرنامج من الاطلاع على أسمائهم، إذ أن الوزارة قامت بإتاحة رابط الاستعلام عن تلك الأسماء المشمولة بالرعاية، ليتمكن الطلاب من التعرف على نتيجة طلب التقديم الذي قاموا بتقديمه للحصول على هذا الدعم، وفي السطور القادمة سنرفق لكم خطوات الاطلاع على تلك الأسماء.

تحميل اسماء المدعومين بالرعاية الاجتماعية

في هذا الوقت الحالي يمكنك تحميل اسماء المدعومين بالرعاية الاجتماعية ، لتعرف ما إذا كنت من ضمن الأسماء التي تم قبولها لتحصل على الدعم، أم لا، وفيما يلي خطوات الاستعلام عنها:

أولًا: التوجه لموقع وزارة العمل العراقية، عن طريق النقر هنا.

ثانيًا: انتقاء زر “تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية”.

ثالثًا: ابحث عن اسمك، بالملف الذي قمت بتحميله.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق ينبغي تواجد شروط محددة بالمواطنين، إذ أن أبرز هذه الشروط، كل ما يلي: