ظهرت الآن .. نتائج القبول في الجامعات 1445 في المملكة العربية السعودية

يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن لينك نتائج القبول في الجامعات ١٤٤٥، حيث بدأ الإعلان عن نتائج القبول في الجامعات 1445 لقبول الطلبة والطالبات الملتحقين بالكليات التابعة للعام الجامعي القادم ، ولذلك يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور على نتائج القبول في الجامعات ١٤٤٥ ومتى موعدها وكيفية التعرف عليها.

نتائج القبول في الجامعات 1445

سيتم الإعلان عن نتائج القبول في الجامعات ١٤٤٥، وذلك ابتداءاً من يوم الأحد الموافق ٥ محرم ١٤٤٥، الساعة ١٢ ظهراً حسب التوقيت المحلي للسعودية، وعملية القبول في الجامعات سوف تستمر من ٥محرم وحتى ٧ محرم الموافق ٢٥ من شهر يوليو لسنة ٢٠٢٣.

نتيجة القبول في جامعة أم القرى ١٤٤٥

يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول في جامعة أم القرى ١٤٤٥ للعام الجامعي القادم ، الحصول على النتيجة من خلال الدخول على اللينك الخاص الذي حددته الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرابط التالي https://admission.kau.edu.sa/Default-210-AR

نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز

شهدت المملكة العربية السعودية في سنواتها الأخيرة تطور تكنولوجي كبير ، حيث قامت بالاعتماد على المعاملات الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية الشاقة وسوف نعرض لكم خطوات بسيطة يمكنكم من خلالها الاستعلام عن النتائج كالآتي:

قم بالدخول https://admission.kau.edu.sa/Default-210-AR

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك .

قم بالنقر على كلمة نتيجة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

نتائج الترشيح

قامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج ترشيح الطلاب بعد يوم الأحد الموافق ١/٥ بناءاً على الجدول الذي أعلنته نتائج البكالوريوس والدبلومات .