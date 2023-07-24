رسمياً .. توقيت قطع الكهرباء في مصر و نصائح شركة الكهرباء للمواطنين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر بناءً على الظروف الحالية والاحتياجات الطاقة، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استدامة توفر الطاقة وتحسين الكفاءة في التوزيع خلال فترات الطلب الزائد على الشبكة الكهربائية، من المهم أن يلتزم المواطنون بالتعليمات والنصائح التالية للتعامل مع انقطاع الكهرباء حفاظًا على سلامتهم.

قطع الكهرباء في مصر

تفيد البيانات الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه سيتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال في مواعيد محددة، وذلك وفقاً للقدرات المطلوبة، يتضمن هذا البرنامج فصل التيار الكهربائي لمدة 10 دقائق قبل رأس الساعة المحددة ولمدة 10 دقائق بعدها، هذا الإجراء يأتي في سياق التحكم في الأحمال والتوزيع العادل للاستهلاك لتجنب الضغوط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الطلب الزائد.

الشركة القابضة لكهرباء مصر

يأتي تحذير الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد اتخاذها إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين خلال فترات قطع الكهرباء في مصر، ويأتي ذلك كجزء من جهودها لتنظيم وتحديد مواعيد فصل التيار الكهربائي بأقصى قدر من الدقة والتنظيم.

يتضمن الإجراءات المتخذة من طرف الشركة ضمان ألا تزيد مدة قطع الكهرباء في مصر عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، ولكنهم يحذرون المواطنين بشدة من استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل، هذا التحذير يأتي لضمان سلامة المواطنين وتجنب وقوع أي مشاكل أو حوادث أثناء فترات قطع الكهرباء التي يمكن أن تؤثر على عمل المصاعد.

نصائح شركة الكهرباء للمواطنين