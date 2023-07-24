رسمياً .. توقيت قطع الكهرباء في مصر و نصائح شركة الكهرباء للمواطنين
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر بناءً على الظروف الحالية والاحتياجات الطاقة، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استدامة توفر الطاقة وتحسين الكفاءة في التوزيع خلال فترات الطلب الزائد على الشبكة الكهربائية، من المهم أن يلتزم المواطنون بالتعليمات والنصائح التالية للتعامل مع انقطاع الكهرباء حفاظًا على سلامتهم.
قطع الكهرباء في مصر
تفيد البيانات الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه سيتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال في مواعيد محددة، وذلك وفقاً للقدرات المطلوبة، يتضمن هذا البرنامج فصل التيار الكهربائي لمدة 10 دقائق قبل رأس الساعة المحددة ولمدة 10 دقائق بعدها، هذا الإجراء يأتي في سياق التحكم في الأحمال والتوزيع العادل للاستهلاك لتجنب الضغوط على الشبكة الكهربائية خلال فترات الطلب الزائد.
الشركة القابضة لكهرباء مصر
يأتي تحذير الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد اتخاذها إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين خلال فترات قطع الكهرباء في مصر، ويأتي ذلك كجزء من جهودها لتنظيم وتحديد مواعيد فصل التيار الكهربائي بأقصى قدر من الدقة والتنظيم.
يتضمن الإجراءات المتخذة من طرف الشركة ضمان ألا تزيد مدة قطع الكهرباء في مصر عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، ولكنهم يحذرون المواطنين بشدة من استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل، هذا التحذير يأتي لضمان سلامة المواطنين وتجنب وقوع أي مشاكل أو حوادث أثناء فترات قطع الكهرباء التي يمكن أن تؤثر على عمل المصاعد.
نصائح شركة الكهرباء للمواطنين
- يُنصح المواطنون بإتباع تعليمات الشركة وعدم استخدام المصاعد خلال فترات قطع الكهرباء حفاظًا على سلامتهم وتجنب الاحتجاز داخل المصاعد أو وقوع أي مشاكل.
- يجب عليهم أيضًا اتباع الإرشادات والنصائح السابقة للتعامل مع انقطاع الكهرباء بشكل آمن حتى يتمكنوا من التأقلم مع الوضع وتجنب أي مشاكل قد تنجم عنه.
- يُنصح المواطنون بتجهيز الشموع، البطاريات الاحتياطية، والمصابيح اليدوية مسبقًا لتوفير إضاءة طارئة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- يجب تجنب فتح باب الثلاجة بكثرة خلال فترة انقطاع الكهرباء للحفاظ على برودة المواد الموجودة بداخلها.
- ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية أثناء فترات قطع الكهرباء لتقليل الأحمال على الشبكة عند استعادة التيار الكهربائي.
- تجنب التعامل مع الأسلاك المكشوفة عند وقوع انقطاع الكهرباء، يجب تجنب لمس الأسلاك المكشوفة وترك المهمة للفنيين المؤهلين للتعامل معها.
- الإبلاغ عن الحوادث في حال وقوع أي حادثة تتعلق بالشبكة الكهربائية، يجب الإبلاغ عنها فورًا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر أو الجهات المعنية.