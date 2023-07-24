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عاجل .. مع بداية استخدام الكارت الموحد تعرف على حقيقة زيادة التموين للفرد 30 ج بداية من شهر أغسطس 2023
تهدف الخطوة الجديدة التي تم الإعلان عنها إلى زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين بهدف تحسين واقع المواطنين وفقًا للأنباء الحصرية، من المتوقع أن يتم تقديم مبلغ إضافي يبلغ 30 جنيهًا فوق الحصة الرسمية الحالية التي تبلغ 50 جنيهًا، وسيسمح هذا الإجراء للأفراد بالحصول على فرصة متميزة لشراء مجموعة من السلع التموينية المتنوعة من منافذ البقالة المعتمدة من قِبل وزارة التموين.
حقيقة زيادة التموين للفرد 30 ج
- تكذب مصادر موثوقة داخل وزارة التموين بشدة الادعاءات المتداولة في الأوساط الحكومية حول وجود تغييرات محتملة في حصة التموين للفرد.
- وأكدت هذه المصادر أنه حاليًا لا يوجد أي قرار بزيادة حصة التموين الفردية في بطاقة التموين.
- يوضح النظام الحالي أن الدعم المخصص للمواطنين سيظل كما هو عليه، حيث يتلقى كل فرد حامل للبطاقة التموينية 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، ثم يقل المبلغ إلى 25 جنيهًا ابتداءً من الفرد الخامس وما بعده.
حصة الفرد في بطاقة التموين
- اتخذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرارًا جديدًا ومبتكرًا بتحسين حصة الفرد في بطاقة التموين بهدف تحسين التوزيع وتلبية احتياجات الأفراد بطريقة منصفة ومدروسة.
- بموجب هذا القرار، تم تحديد كميات السلع التموينية التي سيتم توفيرها لكل أسرة بشكل جديد، وهي كالتالي:
- الزيت: سيتم صرف زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، مع حد أقصى لـ 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.
- السكر: سيتم صرف كيلو واحد من السكر لكل فرد على بطاقة التموين، ويمكن أن تصل كمية السكر إلى 6 كيلو على بطاقة التموين الواحدة.
- الأرز: سيتم صرف كيلو واحد من الأرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4أفراد، أما البطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر فسيتم صرف كمية 2 كيلو.
- بديل للأرز: في حالة عدم إمكانية صرف الأرز، سيتم توفير بديل عالي الجودة وهو عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة مكرونة بنفس الوزن للبطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر.