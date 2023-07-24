عاجل .. مع بداية استخدام الكارت الموحد تعرف على حقيقة زيادة التموين للفرد 30 ج بداية من شهر أغسطس 2023

تهدف الخطوة الجديدة التي تم الإعلان عنها إلى زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين بهدف تحسين واقع المواطنين وفقًا للأنباء الحصرية، من المتوقع أن يتم تقديم مبلغ إضافي يبلغ 30 جنيهًا فوق الحصة الرسمية الحالية التي تبلغ 50 جنيهًا، وسيسمح هذا الإجراء للأفراد بالحصول على فرصة متميزة لشراء مجموعة من السلع التموينية المتنوعة من منافذ البقالة المعتمدة من قِبل وزارة التموين.

حقيقة زيادة التموين للفرد 30 ج

تكذب مصادر موثوقة داخل وزارة التموين بشدة الادعاءات المتداولة في الأوساط الحكومية حول وجود تغييرات محتملة في حصة التموين للفرد.

وأكدت هذه المصادر أنه حاليًا لا يوجد أي قرار بزيادة حصة التموين الفردية في بطاقة التموين.

يوضح النظام الحالي أن الدعم المخصص للمواطنين سيظل كما هو عليه، حيث يتلقى كل فرد حامل للبطاقة التموينية 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، ثم يقل المبلغ إلى 25 جنيهًا ابتداءً من الفرد الخامس وما بعده.

حصة الفرد في بطاقة التموين