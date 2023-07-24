استقبل الآن .. تردد قناة النهار دراما Al-nahar Drama على عرب سات ونايل سات

تعتبر قناة النهار دراما من أشهر القنوات الفضائية ، وترجع بدايتها منذ منتصف عام ٢٠١1، وتقوم القناة بعرض جميع أنواع البرامج سواء البرامج الاجتماعية أو الثقافية المتخصصة في الأخبار والسياسة ، وبعد مرور شهرين من عمل قناة النهار دراما تم إنشاء قناة النهار الرياضية الخاصة بالبرامج والمباريات الرياضية ، وتم قفل قناة النهار الرياضية منذ عام ٢٠١٦، وقاموا بدمج البرامج والمباريات الرياضية مع قناة النهار اليوم ، وفى حالة وجود مباريات أو برامج إذاعية يتم عرضها على قناة النهار اليوم ، وفي أواخر عام ٢٠١١ تم تشغيل قناة النهار دراما وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي.

تردد قناة النهار دراما

يهتم العديد من المشاهدين معرفة تردد قناة النهار دراما التي تعد من أشهر قنوات المسلسلات في العالم العربي

تردد القناة على النايل سات

التردد هو ١٢٤٣٧.

الاستقطاب هو رأسي.

معدل الترميز هو ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ ٣/٤.

تردد القناة على النايل سات

التردد هو ١١٩١٩.

معدل الترميز هو ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو ٦/٥.

كيفية تشغيل قناة النهار دراما وتنزيل التردد الجديد

يمكنك عزيزي القارئ تشغيل القناة بكل بساطة من خلال اتباع الخطوات التالية: