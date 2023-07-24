“وزارة التعليم” تٌعلن رسميًا عن موعد نتائج الصف التاسع في سوريا 2023

يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتائج الصف التاسع في سوريا 2023، وذلك مع اقتراب ظهور موعد نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 للدور الأول، وهى تمثل الشهادات العامة التي تم الانتهاء منها رسمياً يوم الإثنين الموافق ٢٥ يونيو لسنة ٢٠٢٣، وطبقاً لما تم تصريحه من قبل غرف المتابعة المركزية في جميع المحافظات ، فقد جاءت كل الأسئلة في متناول جميع الطلاب ومتناسبة مع قدراتهم و مستوياتهم ، ولم توجد أي شكوى من قبل لجان المتابعة بخصوص المراقبة في الامتحانات .

موعد نتائج الصف التاسع في سوريا 2023

لم يتم حتى وقتنا الحالي الإعلان عن موعد نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 للدور الأول ، ومن المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بجميع المحافظات ، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية ، ليستطيع الطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم من خلال رقم الجلوس واسم الطالب من منازلهم وعدم الحاجة إلى الذهاب للمدراس.

موعد نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 حسب رقم الجلوس والاسم