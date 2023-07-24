من هنــا .. رابط استخراج نتائج الثانوية في ليبيا بالاسم والرقم فقط 2023

انتشرت الكثير من الموضوعات التى تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولا سيما الطلاب وأولياء الأمور حول رابط استخراج نتائج الثانوية في ليبيا حيث قامت الوزارة بالإعلان عنه في خطاب عبر صفحتها، ومن ثم حددت الموعد الرسمي الذي سوف تعلن به النتيجة، وسيكون في نهاية شهر يوليو وبتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

رابط استخراج نتائج الثانوية في ليبيا

تستطيع من خلال الرابط وزارة التعليم الليبية لاستخراج النتائج بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التى أعلنت عنها الوزارة، وهي كتالى:

في بادئ الأمر أحضر جهازك الجوال الخاص بك، وقم بتفعيل البيانات.

بعدها قم بزيارة موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.

ومن ثم قم بدخول إلى الصفحة الرئيسية، انقر على القائمة المنسدلة التى امامك، وانقر على استخراج نتائج الثانوية العامة.

بعدها قم بتدوين اسمك، ومن ثم اكتب رقم الجلوس الخاص بك في خانة الخاصة به.

حدد القسم الخاص بك سواء أكان ادبي أو علمي.

بعد ذلك ستجد في آخر الصفحة أيقونة استخراج الشهادة، بعدها ستجد جميع البيانات الخاصة بنتيجة أمامك، بشكل مفصل من تقدير، ومعلومات الطالب وأيضًا العلامات.

نتائج الثانوية العامة في ليبيا

تم الإعلان من قبل الوزارة وبشكل رسمي عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بهم أنه من المرجح إعلان النتيجة يوم 25 الذي يوافق يوم الثلاثاء من شهر يوليو لعام 2023، حيث قام الوزير بتحديد مكان عرض المؤتمر لكي يشرح بداخله تنسيق الجامعات والكليات، ومنسوب النجاح لدى الطلاب، وأيضًا سيتم عرض أسماء الاوائل والمتفوقين في المؤتمر وبعد الانتهاء منه، سيتم اعتماد النتيجة على المنصة ورفعها لجميع الطلاب.