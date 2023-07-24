فاضل قد إيه على الدراسة .. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 في جميع المدارس والكليات واستعدادات العام الجديد

مع انتهاء العام الدراسي 2022-2023 واقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة والدبلومات الفنية، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 في مصر، وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات والمعاهد العليا لجميع الطلاب في جميع الفصول الدراسية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024

وفقًا للتوقعات، ستعلن وزارة التربية والتعليم في مصر عن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2024 خلال شهر يوليو القادم، ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي بتاريخ الأول من شهر أكتوبر لعام 2023، حيث ستمتد فترة الترم الأول لمدة 14 أسبوعًا، بعد ذلك، ستجري امتحانات الفصل الدراسي الأول في 14 يناير من عام 2024.

وعقب انتهاء الامتحانات، ستبدأ الفترة الدراسية الثانية في 11 فبراير 2024، وتستمر حتى الثامن من يوليو نفس العام 2024، وهو الموعد المحدد لانتهاء العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

كيفية استعداد الطلاب للعام الدراسي الجديد

يعتبر بدء العام الدراسي الجديد فرصة مثالية للطلاب للتحضير والاستعداد للمرحلة الدراسية الجديدة بنشاط، و ينبغي على الطلاب البدء في تحديد أهدافهم، ويجب أن يكون لديهم توجيه وتحفيز لتحقيق أفضل النتائج والنجاح في مشوارهم التعليمي.

إن بداية العام الدراسي الجديد فترة مميزة ينتظرها الأسر من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات على حد سواء. لذا، ينبغي على الجميع الاستعداد بشكل جيد لتحقيق نجاح وتفوق، حتى يكون العام الدراسي القادم أفضل من العام الدراسي الماضي، وفي الفترة القادمة سيبدأ تنسيق القبول بالكليات والجامعات المرحلة الأولى والثانية والثالثة وسيتقدم الطلاب للجامعات والمعاهد قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024.