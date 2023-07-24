https://res-ye.net/ الان رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 علمي وأدبي نتائج ثالث ثانوي في “صنعاء وعدن وتعز” موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة 2023، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في اليمن إلى رابط نتائج الثانوية العامة 2023، وبالتحديد نتائج الصف الثالث الثانوي في المحافظات اليمنية برقم الجلوس، وهو الموضوع الذي يحظى بأعلى مستوى من البحث حالياً، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية باقى النتائج بصورة رسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث أكدت الوزارة سابقاً أن جميع أعمال التصحيح قد انتهت، وأنها تعمل حالياً على مراجعة النتائج بصورة نهائية تمهيداً لرفعها على الموقع وإعلانها بشكل رسمي.

نتائج الثانوية العامة 2023 فى اليمن

شارك أكثر من 200 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة في اليمن، وتم تنظيم أكثر من 1400 مركز اختبار لاستيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب، ويعيش الجميع حالة من الترقب والقلق في انتظار الإعلان عن باقى نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

ستتم إعلانها عبر رابط نتائج الثانوية العامة المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بعد الضغط على كلمة “نتائج” في الشريط العلوي للصفحة

ثم تحديد الشعبة العلمية أو الأدبية، والعام الدراسي، وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم

سيتم تحميل جميع بيانات الطالب، بما في ذلك النتيجة، في غضون لحظات.

نتائج الثانوية العامة اليمن فى جميع المحافظات

طلاب وطالبات الثانوية العامة في اليمن، بالإضافة إلى أولياء الأمور، ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة في جميع المحافظات اليمنية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة في صنعاء وعدن وتعز وجميع المحافظات الأخرى. ورغم انتهاء عملية التدقيق والمراجعة، فإنها ما زالت مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي فور الانتهاء من رفع جميع بيانات الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مرحلتهم الثانوية.